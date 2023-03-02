免疫力下降徵兆！倦怠、身體痠痛…你中幾項？

37歲詹先生，有過敏性鼻炎，原本控制良好，然而近半年開始輪值夜班後，晨起噴嚏連連、眼鼻癢，後續轉為慢性鼻竇炎，鼻塞、鼻涕轉黃黏稠且倒流、前額悶脹反覆，也容易感冒倦怠、眼痠澀冒血絲，而且發胖，讓他困擾不已。求診中醫經體質辨證為風熱鬱滯肺胃，經過一個月的症狀及體質調理後，詹先生鼻竇炎已明顯改善，精神及免疫力也提升，整體工作品質更較以前進步。

感冒頻率、過敏疲倦 恐是免疫力降低

奇美醫學中心中醫部總醫師莊照宇解釋，疾病可說是人體正氣與病邪相互對抗的過程，當人體因為熬夜輪班、情緒壓力、時差等問題影響免疫調節能力時，若不巧又碰上病邪盛行的時節便容易染病，免疫系統的穩定度也與疾病的預後有關。

一般免疫力是否降低，可從近期感冒的頻率、感染後的嚴重程度及恢復時間長短作評估；此外，若近期經常反覆口角炎、唇疱疹、過敏症狀加劇、易倦怠乏力、胃口不佳、落髮、肢體痠痛等均是免疫力降低的可能徵兆。