免疫力｜江欣燕敬業唔錫身病唔斷尾 20年全靠一物！強免疫力 自此無作病！

對於每一位藝人來說，演藝道路從來都不容易行，因此不少剛入行的藝人為把握得來不易的演出機會，會趁著年輕不畏艱苦地「捱」，盼有天能「捱」出一片天。入行接近40年的藝人江欣燕，17歲剛入行時，為把握多些演出機會，經常拍節目跟登台演出，非常敬業的態度，讓她獲得不少演出機會，可是忙碌的通告行程，令她每天幾乎只能睡兩至三個小時。直到33歲那年，她的身體終於日熬不住，發出健康「警號」。 江欣燕：落妝後照鏡發覺個樣好殘，間歇性頭痛又一直不退，成日有作病感覺！

江欣燕因為趕通告行程的緣故，需要不斷的通宵工作，完全不愛惜自己的身體。她形容自己逐漸面容憔悴，身體抵抗力變很差，而且一直生病好不起來。直至當時身邊的好友，介紹自己服用【草姬靈芝孢子】，身體才開始有好轉。 天然「靈芝孢子」可增強免疫力，有助身體痊癒。

「靈芝孢子」是已獲中國《藥典》收載的珍貴中成藥，受到廣泛中醫應用以預防重於治療，扶本固正，補足五臟六腑的正氣，即強化人體的免疫力。服用全棵高破壁靈芝孢子能有效增加人體免疫細胞，調節身體機能，滋養人體五臟六腑，促進人體健康和長壽。 中醫曾偉恆表示：「選擇靈芝產品時相比起食唔同顏色靈芝，應更注重靈芝本身成分是否能讓身體完成吸收。」【草姬靈芝孢子】1粒=1000倍全棵原靈芝營養價值^，其低溫酶解專利技術（EWBT）破壁更吸收。靈芝孢子所含的成分靈芝多體、三帖類等可以調節免疫系統及提升免疫細胞對抗病毒與增強免疫。尢其是新冠疫情、流感康復後，身體狀態未如以前，服用靈芝孢子可增強身體抵抗力，扶本固正，滋養人體五臟六腑，有效抗疲勞，提升精神活力，幫助身體加快清走毒素，加快踢走後遺症。 中醫解說：4合1靈芝配方比多色靈芝，較能更全面地增強免疫系統。

【草姬靈芝孢子】一直以「以健康延續愛」為宗旨，以守護大家的健康為第一位。感謝各界支持，【草姬靈芝孢子】口碑卓越，擁165萬+免疫力見證．23年星級用家郭晉安、20年星級用家江欣燕力推大讚其全棵靈芝+舞茸珍貴配方更易吸收，增強體質，幫身體打好底子，提升免疫力！唔易病'！香港製造值得信賴，同時有GMP認証信心保證！