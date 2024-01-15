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健康
2024-01-15 19:10:00

免疫力｜江欣燕敬業唔錫身病唔斷尾 20年全靠一物！強免疫力 自此無作病！

資料由客戶提供

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免疫力｜江欣燕敬業唔錫身病唔斷尾 20年全靠一物！強免疫力 自此無作病！

免疫力｜江欣燕敬業唔錫身病唔斷尾 20年全靠一物！強免疫力 自此無作病！

對於每一位藝人來說，演藝道路從來都不容易行，因此不少剛入行的藝人為把握得來不易的演出機會，會趁著年輕不畏艱苦地「捱」，盼有天能「捱」出一片天。入行接近40年的藝人江欣燕，17歲剛入行時，為把握多些演出機會，經常拍節目跟登台演出，非常敬業的態度，讓她獲得不少演出機會，可是忙碌的通告行程，令她每天幾乎只能睡兩至三個小時。直到33歲那年，她的身體終於日熬不住，發出健康「警號」。

 

江欣燕：落妝後照鏡發覺個樣好殘，間歇性頭痛又一直不退，成日有作病感覺！

江欣燕：落妝後照鏡發覺個樣好殘，間歇性頭痛又一直不退，成日有作病感覺！

江欣燕：落妝後照鏡發覺個樣好殘，間歇性頭痛又一直不退，成日有作病感覺！

江欣燕因為趕通告行程的緣故，需要不斷的通宵工作，完全不愛惜自己的身體。她形容自己逐漸面容憔悴，身體抵抗力變很差，而且一直生病好不起來。直至當時身邊的好友，介紹自己服用【草姬靈芝孢子】，身體才開始有好轉。

 

天然「靈芝孢子」可增強免疫力，有助身體痊癒。

天然食品「靈芝孢子」可增強免疫力，有助身體痊癒。

天然食品「靈芝孢子」可增強免疫力，有助身體痊癒。

「靈芝孢子」是已獲中國《藥典》收載的珍貴中成藥，受到廣泛中醫應用以預防重於治療，扶本固正，補足五臟六腑的正氣，即強化人體的免疫力。服用全棵高破壁靈芝孢子能有效增加人體免疫細胞，調節身體機能，滋養人體五臟六腑，促進人體健康和長壽。

中醫曾偉恆表示：「選擇靈芝產品時相比起食唔同顏色靈芝，應更注重靈芝本身成分是否能讓身體完成吸收。」【草姬靈芝孢子】1=1000倍全棵原靈芝營養價值^，其低溫酶解專利技術（EWBT）破壁更吸收。靈芝孢子所含的成分靈芝多體、三帖類等可以調節免疫系統及提升免疫細胞對抗病毒與增強免疫。尢其是新冠疫情、流感康復後，身體狀態未如以前，服用靈芝孢子可增強身體抵抗力，扶本固正，滋養人體五臟六腑，有效抗疲勞，提升精神活力，幫助身體加快清走毒素，加快踢走後遺症。

 

中醫解說：4合1靈芝配方比多色靈芝，較能更全面地增強免疫系統。

中醫解說：4合1靈芝配方比多色靈芝，較能更全面地增強免疫系統。

中醫解說：4合1靈芝配方比多色靈芝，較能更全面地增強免疫系統。

市面上一般的靈芝產品，多數配方只有靈芝子實體或靈芝孢子，未必能被身體完全吸收。中醫曾偉恆建議選擇配方98%破壁率，並集合『全破壁靈芝孢子』、『靈芝子實體』、『靈芝菌絲體』及『舞茸』於一身的靈芝產品，等於全棵靈芝的營養價值都可以被身體完全吸收。」

即看中醫解說>>>按此<<

 

江欣燕力推：20年嚟全靠草姬靈芝孢子幫我身體Keep住最佳狀態，增強免疫力，守護全家人健康，唔易病！

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江欣燕力推：「20年嚟全靠草姬靈芝孢子幫我身體Keep住最佳狀態，增強免疫力，守護全家人健康，唔易病！」

江欣燕力推：「20年嚟全靠草姬靈芝孢子幫我身體Keep住最佳狀態，增強免疫力，守護全家人健康，唔易病！」

自從朋友推介【草姬靈芝孢子】，服用約1個月的時間，就能感受到身體有明顯的變化。江欣燕表示「每朝瞓醒成個人好精神，好有能量。直頭唱歌都有中氣啲，仲有面色好左紅潤左，真係有返血色。果年就真係無病過，免疫力提升咗好多。」直到現在，江欣燕已經服用【草姬靈芝孢子】逾20年，生病次數不超過5次；即使不幸生病，只要每日加強吃3粒【草姬靈芝孢子】，便可更快地幫助身體痊癒。除此之外，江欣燕更表示自己的三高指數亦一直維持在健康水平。

即看江欣燕分享更多>>>按此<<<

 

【草姬靈芝孢子】強免疫之王––96%強體質*．無作病

【草姬靈芝孢子】蘊含獨有4合1珍貴配方．高達98%破壁率，整顆靈芝營養全吸收。

【草姬靈芝孢子】蘊含獨有4合1珍貴配方．高達98%破壁率，整顆靈芝營養全吸收。

【草姬靈芝孢子】一直以「以健康延續愛」為宗旨，以守護大家的健康為第一位。感謝各界支持，【草姬靈芝孢子】口碑卓越，擁165萬+免疫力見證．23年星級用家郭晉安、20年星級用家江欣燕力推大讚其全棵靈芝+舞茸珍貴配方更易吸收，增強體質，幫身體打好底子，提升免疫力！唔易病'！香港製造值得信賴，同時有GMP認証信心保證！

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【草姬靈芝孢子–強免疫之王】60粒

【草姬靈芝孢子–強免疫之王】60粒

【草姬靈芝孢子．強免疫之王】60粒

→口碑王：165萬+免疫力見證^

→吸收王：1粒=1000倍全棵原靈芝營養價值+、低溫酶解專利技術（EWBT）破壁更吸收

→數據王：用家服食數據成效顯著，96%強體質*．無作病

 

【草姬靈芝孢子】用家服食數據成效顯著*：

→96%強體質．無作病

→96%復原快調理身體

→96%提升精神有活力

→92%抗氧提升身體機能

 

【全棵原靈芝+舞茸珍貴配方：打好身體底子】香港製造 GMP認証 

含有高破壁靈芝孢子#、靈芝子實體、靈芝菌絲體、舞茸

→靈芝多醣體：抗病入侵

→靈芝三萜類：加快恢復

→靈芝腺苷：增強體質

 

銷售點：

→萬寧Mannings及其網店：https://bit.ly/40E8osY

→草姬門市及草姬會客戶中心

→ZINOMALL官方購物網：https://bit.ly/30p11dH

 

'用家產品分享，見效時間因人而異

-此產品沒有根據《藥劑業及毒藥 條例》或《中醫藥條例》註冊。 為此產品作出的任何聲稱亦沒有進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

草姬內部銷售紀錄。

中國《藥典》中記載了靈芝：預防重於治療，扶本固正，補足五臟六腑的正氣，強化人體的免疫力。

+研究指出大約1000公斤靈芝才能收集到1公斤靈芝孢子

•農業機械學報出版之靈芝袍子食用方法與破壁技術研究報告

香港浸會大學理學院測試報告

^草姬靈芝孢子2023年用家認同的服食調查報告數據

#98%破壁率

 

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