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健康
2023-10-15 13:30:02

免疫合併療法幫助晚期腎細胞癌爭取生機 泌尿科專科醫生圖文解說

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腎癌

「醫生，我最近發現有血尿的狀況。」58歲的陳先生說。

「會痛嗎？」醫生問。

「解尿的時候不會痛。」陳先生想了想說，「倒是經常腰痠背痛。」

進一步檢查發現，患者右側腎臟有顆拳頭大的腫瘤，腫瘤已經蔓延進入腎靜脈中，且有骨骼轉移。林口長庚醫院泌尿腫瘤科主任虞凱傑醫生指出，確定診斷為轉移性腎細胞癌並出現肺部轉移。

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縮小腫瘤再做手術

跟患者討論後，使用免疫合併療法治療，合併免疫治療與標靶藥物，虞凱傑醫生說，大約治療半年後，患者的腎臟腫瘤與轉移病灶明顯縮小，腎靜脈裡已沒有腫瘤，於是便安排手術進行根除性腎臟切除，術後患者順利恢復，可以繼續使用免疫治療搭配標靶治療，目前狀況穩定，持續在門診穩定追蹤。

醫生分享，國際上其實有不少類似的案例，針對原本不適合手術的腎細胞癌進行免疫合併療法，待腫瘤縮小後，再安排手術切除，幫助改善預後。

依據細胞型態，腎臟的惡性腫瘤中可以分為腎細胞癌、泌尿上皮癌、腎母細胞癌、腎肉瘤等，其中腎細胞癌大概佔了八成至九成，而腎細胞癌好發於中老年人，危險因子包括吸煙、肥胖、末期腎病變、長期接觸某些化學物質或致癌物質、家族病史等，且由於腎細胞癌初期沒有明顯症狀，患者通常是藉由健康檢查發現顯微血尿，或是超聲波看到腎臟有異常腫塊才確診，醫生提醒，等到患者出現血尿、腰痛、摸到腫塊等症狀時，通常已是比較嚴重的期別，也因此提醒高風險者應定期篩檢、以免為時已晚。

 

免疫合併療法提升晚期腎細胞癌治療成效

早期的腎細胞癌是以手術或局部治療為主，虞凱傑醫生說，手術是將腎臟全切除或部分切除，可使用傳統手術或是腹腔鏡、達文西機械臂等微創手術。局部治療的方法包括冷凍治療、放射治療等。

如果腎細胞癌較早期，沒有轉移至淋巴結、沒有侵犯到腎臟外面的組織，術後只要定期追蹤，多數並無大礙，不過，如果腎細胞癌已經侵犯到腎臟外面的組織、或進入腎臟的主要血管裡，手術風險就會比較高，可能需要先接受一些全身性治療，待腫瘤縮小，再進行手術治療。

如果腎細胞癌已經有轉移或局部侵犯非常嚴重，多數就會以全身性藥物治療為主，虞凱傑醫生解釋，全身性的藥物治療包含標靶治療、免疫治療，或是兩種合併，使用「免疫加標靶」或「免疫加免疫」等不同的免疫合併治療組合進行。

免疫合併療法

免疫合併療法大多使用「免疫加標靶」，或者是「免疫加免疫」的雙免疫療法。

目前，免疫合併療法大多使用「免疫加標靶」，或者是「免疫加免疫」的雙免疫療法，醫生表示，這樣的組合除了能夠顯著提升患者的存活率，且治療反應率較高。不管是美國還是歐洲的治療準則中，目前都把免疫合併治療，作為轉移性腎細胞癌的一線治療 ，運用不同的治療機轉對抗癌細胞，有機會能夠發揮更好的治療成效

貼心小提醒

腎細胞癌初期沒有明顯症狀，大多是在做超聲波檢查時意外發現，隨著腫瘤惡化，可能出現血尿、腰痛等症狀。

早期腎細胞癌的五年存活率約90%，虞凱傑醫生表示，當腎細胞癌蔓延進入大血管、轉移到淋巴結或遠端器官時，五年存活率便會大受影響。不過，隨著標靶治療與免疫治療的發展，晚期腎細胞癌的治療成效已有顯著的進步。

免疫合併療法採用「免疫加標靶」或「免疫加免疫」，結合不同機轉對抗癌細胞，治療反應率較高 ，且可進一步提升晚期腎細胞癌治療成效

虞凱傑醫生指出，晚期腎細胞癌患者，可考慮接受免疫合併療法，待腫瘤縮小後，再評估是否有機會接受手術治療，有需要的患者建議與主治醫生詳細討論，擬定個人化的治療計劃，一起努力達到較好的預後！

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：免疫合併療法幫助晚期腎細胞癌爭取生機，泌尿專科醫師圖文解說

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