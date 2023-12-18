免疫失調致強直性脊椎炎　生物製劑可改善症狀

強直性脊椎炎患者早上起床常會有「晨間僵硬」的問題，一早背部僵硬長達30分鐘以上甚至因此爬不起來。有些病人則受下背痠痛所擾，嚴重痠痛更會一路往上延伸到上背、脖子，影響睡眠、生活品質，而且可能還會有許多共病產生，健康受到很大的威脅。 現在陸陸續續有許多治療藥物出現，能帶給病患更多治療選擇，不過透過這些新藥治療，強直性脊椎炎患者的病情能獲得多大的控制呢？中山附醫副院長暨過敏免疫風濕科魏正宗醫師表示，強直性脊椎炎有2大治療目標，其中生物製劑可以同時達到目標，而且對共病治療也有幫助，是較全面、根本的治療。

強直性脊椎炎免疫失調 全身性疾病症狀不只在脊椎 「強直性脊椎炎」顧名思義就是脊椎出現發炎反應因而產生各種症狀。魏正宗醫師表示，脊椎發炎反應的產生主要是因為「免疫失調」，而免疫失調則是受到基因、後天環境因素影響導致病發。 因此，強直性脊椎炎不只會產生脊椎相關症狀，它是一種全身性的自體免疫疾病，還會有周邊關節的腫痛問題。魏正宗醫師提到，有些病人會有「附著點病變」，在肌腱與骨頭交界處產生痠痛情形，最常見的部位就是腳後跟阿基里斯腱的地方。 而除了上述肌肉、骨骼、關節症狀外，還會有其他器官組織的共病產生。魏正宗醫師表示，最常見的共病就是眼睛虹彩炎，有些人則會有乾癬，也有不少人會產生腸胃道發炎，這些共病不算少見，約40%強直性脊椎炎患者會有這些共病產生，而長遠來看心臟、血管、肺、腎等器官組織也都會受到影響。

中山附醫副院長暨過敏免疫風濕科魏正宗醫師

強直性脊椎炎2大治療目標 治療方式有「這些」 強直性脊椎炎的治療目標分為2大部分，魏正宗醫師說明，第一部分就是症狀治療，要把症狀控制下來，改善生活品質，第二則是希望能控制病人的發炎反應，讓免疫失調恢復正常，使病情不再持續惡化，而治療方法可分為非藥物治療（如：運動、物理治療、戒菸、生活習慣改變等）以及藥物治療。 在藥物治療上，魏正宗醫師提到，目前大部分藥物都是在第一段症狀治療上，採階梯式治療，先用一些消炎止痛藥，但是單純只用這些藥其實治標不治本，更重要的是要回到發炎反應的控制、免疫調整的第二段治療目標，而這其實就要依靠生物製劑的使用。

生物製劑調節免疫、控制發炎 改善全身症狀、共病 生物製劑是一種免疫調節劑，目前分為腫瘤壞死因子（TNF）抑制劑、白介素17A（IL-17A）抑制劑、白介素17（IL-17）受體抑制劑 等。魏正宗醫師表示，它可全面控制發炎、免疫失調，對全身性的發炎反應都有改善，不管是骨關節的發炎、虹彩炎、乾癬等都會有進步，對共病也有幫助，基本上80%的病人可達到治療有效率，有50%的病人為顯著有效率。 生物製劑的使用能減少病人疼痛、發炎指數等，改善相關症狀以及生活品質。魏正宗醫師分享，有名個案在6歲時就關節腫脹，一開始家長以為是成長痛、受傷等，但後來仍反覆腫脹因而前往骨科就醫，骨科醫師認為是幼年性關節炎，因此轉至免疫風濕科做類風濕性關節炎的相關治療。 不過，治療效果並不理想，而後又開始出現腳後跟疼痛等症狀，輾轉來到魏正宗醫師門診治療，重新再評估後發現這是名「幼年性強直性脊椎炎」被誤診的個案，重新調整藥物並使用了生物製劑。 但魏正宗醫師提到，一開始使用的是生物製劑 ，效果還不錯，不過大概使用半年後效果就慢慢變差，因為體內對生物製劑產生抗體，出現抗藥性導致「繼發性治療失敗」，後來改用新型生物製劑後就有明顯進步，持續使用約5、6年現在已大學畢業，疾病仍控制得非常好。