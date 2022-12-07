免疫治療 助控三陰性乳癌

三陰性乳癌是屬於比較「惡」的乳癌，過住年代中治療選擇比較局限，若屬第四期患者又只可使用化療的話，存活期可能只有一至兩年。幸而近年免疫治療發展快速，亦可用於三陰性乳癌，且有不俗的療效。 乳癌會以癌細胞表面出現的受體作分類，包括兩種荷爾蒙受體(雌激素ER和孕酮PR)陽性以及HER2受體陽性，若這三種受體都沒有、屬陰性的話，便稱為三陰性乳癌。臨床腫瘤科專科醫生潘智文表示，「這類乳癌並不適合使用荷爾蒙治療或者標靶治療，而治療選擇會有化療、電療及手術等。」

夾擊癌細胞 近年常提及的免疫治療，可重啟免疫系統中白血球T細胞辨認及攻擊癌細胞的能力。而運用於乳癌上有兩個層面，潘智文解釋，「對於已擴散或者復發的三陰性乳癌，若患者擁有PD-L1高表達(即PD-L1檢測分數夠高)，可考慮化療輔以免疫治療去夾擊癌細胞，其反應率、無惡化存活期及整體存活率，比只用化療有三至四成的提升。另一方面，可做手術的較早期患者，若腫瘤較大，或已有淋巴轉移，亦可採用術前化療加免疫治療，希望縮小腫瘤，提高徹底根治的機會，並增加做到乳房保留手術的機會，未必需要全乳切除。」 需PD-L1高表達 不過要留意，並非所有乳癌患者都適合免疫治療，首先對於已擴散及復發患者，如果PD-L1表達不高，代表免疫治療很大機會成效不高，不適合使用；潘智文續指，「對於較早期的乳癌患者，由於免疫治療需要增加患者的免疫力去達到治療目的，若同時患有自體免疫病如紅斑狼瘡，又或正使用免疫抑制藥物，就必須小心使用免疫治療，未必個個都合適。」