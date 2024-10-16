免費參加 香港中文大學醫院「開拓醫護新領域」研討會2024

香港中文大學醫院將於11月23及24日舉辦「開拓醫護新領域」研討會2024活動，將以《同理心 同您行》為題，希望讓公眾知道醫院及治療並不是冷冰冰的一座建築物及一些醫療器材，而是一個能帶出溫暖的經歷。

公開研討會 為活動打開序幕的是公開研討會「從心出發：醫患溫暖瞬間」，屆時將由香港中文大學醫學院的教授、中大醫院醫護及患者家屬，分享醫護與患者之間的真摯經歷，彰顯醫療過程中的同理心與關懷。內容涉及多個專科，如老人科講解長者的照顧者、腫瘤科解釋如何善用公私醫療系統、婦產科談及助產士如何與產婦同行等。有興趣人士記緊記下研討會時間，並報名參加！ 日期： 2024 年 11 月 23 日 ( 星期六 )

時間：下午 2:00 至 5:00

地點：香港新界沙田澤祥街 9 號香港中文大學醫院 9 樓繼昌堂演講廳

中大醫院開放日 如果對醫院的設施很好奇，想知道放射治療、內視鏡如何運作，又或心臟科中心、眼科中心等環境如何，不妨參加11月24日舉行的中大醫院開放日，每個醫療中心由早上9時起至下午12時30分，每半小時都有一個講解環節；參觀人士亦可到保健中心接受免費體脂測量及人工智能健康篩查，名額有限，先到先得！ 日期： 2024 年 11 月 24 日 ( 星期日 )

時間：上午 9:00 至下午 12:30

地點：香港新界沙田澤祥街 9 號香港中文大學醫院 ( 東鐵綫大學站 B 出口直達 )