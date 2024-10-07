免費基因檢測 精準治療前列腺癌

前列腺癌在香港男士最常見及致命癌症中分別排第三及第四位，而且2021年新症個案比2020年上升31%，情況不容忽視！55%患者確診時已屬晚期，若須更精準的個人化治療，就需要先做基因檢測。最近香港泌尿腫瘤科學會就提供100個免費檢測名額，減低患者經濟負擔。 香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿表示，隨著人口老化，相信本港前列腺癌發病率會繼續上升，「晚期前列腺癌包括了第三及第四期，第三期癌症已擴散到附近組織，而第四期更轉移到淋巴結、骨骼、肝或肺等更遠的部位。」

去勢治療或無效 若前列腺癌已經轉移，會使用「去勢治療」(睾丸切除或荷爾蒙療法)抑制男性荷爾蒙，抑壓癌細胞生長，此法對九成患者有效，稱為轉移性去勢治療敏感性前列腺癌(mHSPC)。惟治療約2年後，腫瘤或出現抗藥性再度活躍，稱為轉移性去勢治療無效前列腺癌(mCRPC)，這階段患者的存活期中位數只有約1年。 潘明駿補充，期間或會使用化療、放射治療等，惟這些都是「一刀切」的治療方法用於所有患者，未必對每個病人都有療效。「現今癌症治療講求個人化精準治療，這亦是前列腺癌的新趨勢。」 次世代基因檢測 次世代基因檢測(NGS)用於前列腺癌有很多優點。香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科醫生鄺維基解釋，「約30% mCRPC患者帶有DNA傷害修復相關變異，而最常見是同源重組修復HRR，當中包括BRCA1/2、ATM、CDK12等多個基因，而NGS一次可找出數百個基因變異圖譜，於是醫生可以更清楚預計患者未來的病情進展，例如癌症是否較惡、病人存活率等。另一方面也可針對變異的基因作出精準治療，可提升存活率、減少副作用等。」

