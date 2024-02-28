免費AI糖尿眼篩查計劃 今起可登記

本港35至64歲的人士中，有一成人患有糖尿病，而當中三成有可能發展成俗稱「糖尿眼」的糖尿病視網膜病，有致盲風險，惟公營醫療未能應付有關需求，病人或未能及時檢查及治療。因此香港理工大學聯同眼鏡88展開研究計劃，以最新研發的人工智能驅動便攜式眼底相機，為300名高風險人士進行視力測試及糖尿眼篩查。 醫院管理局現時每年要為60,000名糖尿病患者進行常規糖尿病視網膜病變篩查，但人手嚴重不足，導致輪候時間過長，不少患者在等待過程中發展成糖尿眼，卻未能得到及時的治療。過去檢查糖尿眼需用到眼底拍照，惟每部智能眼底拍照設備成本高昂，也需要由眼科醫生或視光師操控及解讀眼底照片。

一分鐘有報告 香港理工大學眼科視光學院科研眼科講座教授何明光及其研究團隊，於2017年起研發自動便攜眼底相機及人工智能識別和分析系統，相機成本僅是過去拍照設備的五分之一，只需在人工智能的指示下照相，約一分鐘後便可獲得報告，準確度達98.9%。報告會標明患者屬糖尿眼陰性、陽性或不可分級，如屬不可分級就需要重拍至獲得結果，但也有可能是患上白內障而妨礙照相。 何明光指，團隊收集了大量臨床和眼底圖像數據，並開發雲端分析系統，由眼科視光專家對圖像進行標註和分類。團隊還與澳洲全國眼科和全身疾病數據庫進行了連接，以獲得更全面的數據。通過這些數據，研發出深度學習模型，能對眼底圖像進行自動識別和分析。何期望人工智能眼底攝影技術應用於基層眼保健服務中，有望解決成本高昂及人力資源短缺的問題。除了糖尿眼外，眼底拍照亦有助分析老年黃斑病變、青光眼、早產兒視網膜病變等眼疾。

初期無症狀 大部分的糖尿眼患者在初期並無症狀，待出現明顯症狀時，可能已經錯過治療的黃金時間。38歲的家庭主婦習慣每日飲至少一罐汽水，最近因視力變差而前往眼鏡88門市驗眼，被視光師發現她的近視在短時間內出現異常，而且在對話中知道她腳上的傷口久未愈合，於是建議她接受更全面的眼科視光檢查。結果發現她的眼底已有較大範圍滲漏出血等糖尿眼症狀，即轉介至相關專科作跟進，並證實患上糖尿病。 眼鏡88集團高級商務總監蔡碧欣指，青年對於健康的關注度較低，強調糖尿眼會導致視網膜出現嚴重病變，例如血管滲漏出血及黃斑水腫，影響視力，甚至出現血管增生病變，並引致糖尿病性黃斑病變或視網膜脫落，導致失明；假如出現視力模糊、飛蚊症或中央視野變形等不尋常狀況，就應及早求醫和驗眼。何明光亦提醒，由於風險高，糖尿病患者每年都應該接受一次全面的眼科檢查，以免糖尿上眼而不自知。