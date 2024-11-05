免費AI評估 萬寧健康管理新體驗

香港人愈來愈關注健康，而萬寧為切合港人健康需要，其中環ifc旗艦店特意加入多種新元素，以創新科技的方式，將健康管理、預防保健、AI數碼個人化健美方案、加強社區基層保健支援等融入其中。

數碼化兼個人化建議

同一時間，萬寧亦與各大品牌聯乘，推出個人化自助健康評估，以數碼化互動方式，得到個人化建議及專屬產品推介，提升購物體驗。

HALEON ：傷風感冒專區

傷風感冒藥林林總總，要選擇合適的藥物令人更加頭痛。只要在屏幕上選擇出現的徵狀、疼痛的位置，系統就會為你選出合適的藥物，相關的貨架亦會亮燈提示，即時找到所需。

高露潔牙齦測試站

想知道自己牙齒刷得是否夠乾淨，可以利用牙菌膜顯示儀，只要放在牙齒前5厘米，再從鏡中觀察牙齒上的紅色班點，就可了解牙齦問題嚴重程度，並選擇合適的牙齦修護產品。

AI 皮膚分析儀

只需要簡單選擇自己的膚質、是否有暗瘡等問題，再拍攝一張照片，就可以分析你的面部皮膚，並推薦適合你的護膚品，更分日期及晚間使用，十分體貼！