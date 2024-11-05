免費AI評估 萬寧健康管理新體驗

香港人愈來愈關注健康，而萬寧為切合港人健康需要，其中環ifc旗艦店特意加入多種新元素，以創新科技的方式，將健康管理、預防保健、AI數碼個人化健美方案、加強社區基層保健支援等融入其中。
5分鐘測量健康指數
「萬寧智能健康站」讓顧客進行AI智能健康評估，短短5分鐘就可量度二十多個健康指數，包括血壓、體脂比率、肌肉量、骨量、皮膚狀況、牙齒顏色等，健康狀況一目了然。及後營養學家一對一健康指導諮詢，可以根據評估結果為顧客作出針對性建議，如營養攝取、睡眠改善建議等，從而實踐更健康的生活。為達到疾病預防及早期篩檢的目的，市民不妨定期預約此服務，費用全免。網址：https://healthpod.mannings.com.hk
數碼化兼個人化建議
同一時間，萬寧亦與各大品牌聯乘，推出個人化自助健康評估，以數碼化互動方式，得到個人化建議及專屬產品推介，提升購物體驗。
HALEON：傷風感冒專區
傷風感冒藥林林總總，要選擇合適的藥物令人更加頭痛。只要在屏幕上選擇出現的徵狀、疼痛的位置，系統就會為你選出合適的藥物，相關的貨架亦會亮燈提示，即時找到所需。
高露潔牙齦測試站
想知道自己牙齒刷得是否夠乾淨，可以利用牙菌膜顯示儀，只要放在牙齒前5厘米，再從鏡中觀察牙齒上的紅色班點，就可了解牙齦問題嚴重程度，並選擇合適的牙齦修護產品。
AI皮膚分析儀
只需要簡單選擇自己的膚質、是否有暗瘡等問題，再拍攝一張照片，就可以分析你的面部皮膚，並推薦適合你的護膚品，更分日期及晚間使用，十分體貼！
互動體驗站
最後，Manning’s Pick互動體驗站會每期為顧客推介不同的美肌、個人護理及健康產品，顧客只需將體驗站展示的產品放在NFC感應器上，就可在互動屏幕得到詳盡產品資訊！
萬寧ifc全方位健美旗艦店
地址：中環港景街1號國際金融中心商場第二層2004號舖
電話：2523 9672