兒童便秘 困擾九成家長

香港醫療護理發展協會早前作出問卷調查，針對近3個月內出現過便秘、3至8歲孩子的家長，發現九成家長對孩子便秘感到困擾；孩子因而出現哭鬧(85%)、發脾氣(80.4%)、不肯進食(70%)等，70.4%家長會質疑自己育兒能力，近半數人更出現焦慮或抑鬱徵狀。協會義務行政總監黃湫穎表示，「惟家長對便秘認知不足，近七成人以為一天沒排便就是便秘、近半認為便秘原因是熱氣；家長的主要解決辦法是增加水分(90%)和蔬菜(75%)攝取，只有4.3%會選擇求醫。」

可影響家庭生活

據羅馬IV診斷標準，每周排便少於3次才屬便秘，兒科專科醫生周中武續指，「排便困難、要用力、感痛楚、糞便呈硬塊或『彈珠』狀，都屬於便秘，兒童或會選擇忍便逃避問題，但此舉會使情況持續或惡化。大便帶血、滲便都是可能出現的症狀。雖然診斷上情況持續超過一個月才算便秘，但幾個星期沒好轉的話，也不必等一個月才看醫生。」尤其當孩子出現蔬菜或行為問題，又或影響家庭生活，「例如未大便整家人也不出街、在家要跑足1小時才可大便等。」就應及早求醫。

建立定時排便習慣

兒童便秘除了纖維和水分攝取不足、缺乏運動外，也可以是不當的如廁訓練、受到疾病或藥物影響、或者面對升學壓力和分離焦慮所引起。周中武指，逾九成兒童患者都屬功能性便秘，一般只要處理好生活習慣和短期使用藥物便可解決。「建立定時排便的習慣很重要，就如每朝習慣7時起床的話，不用鬧鐘也自然會醒一樣。做好如廁訓練就自然會有便意。」研究指出，早上起床後和飯後是排便黃金時間。

藥物方面，一線治療會用上滲透壓瀉劑，目的是保留水分於腸道中，軟化糞便，不會有依賴性。若一線治療無效，則會使用刺激型緩瀉劑作輔助，可刺激腸道蠕動，惟可能造成依賴，不能長期使用。周中武提醒，「便秘愈久，需要用藥時間就愈長，及早處理就可縮短用藥時間，家長切勿拖延。」