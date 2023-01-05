兒童免疫負債大考驗 冬季3大凶狠病毒

積極接種流感疫苗、戴好口罩、落實手部衛生及咳嗽禮儀，持續保持良好衛生習慣等，都是保護幼童避免嚴重呼吸道感染的重要方法。

隨著世界各國逐步走向與病毒共存，各項活動也逐漸解封，從今年秋天開始，生病住院的孩子變多了。時逢冬季，感染呼吸道的病毒十分活躍，且對孩童極不溫柔，若輕忽則易造成生病受苦。

孩子秋冬呼吸道 易感染 3 大病毒

柳營奇美醫院兒科部王信驊醫師表示，呼吸道病毒傳染途徑通常是由病人的飛沫傳染給他人，或接觸受病人鼻涕口沫汙染之物體表面，再碰觸自己的眼、口、鼻等而感染。以下介紹幾種常見造成孩子們秋冬呼吸道感染的病毒：

1、「流感病毒」：主要由A型和B型引起，好發於冬天。年紀小於5歲，特別是小於2歲的嬰幼兒，是嚴重感染的高危險群。典型的症狀為突然發高燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦等，伴隨咳嗽、喉嚨痛、鼻炎等，但年紀較小的嬰幼兒，除了高燒外，還有可能引起熱痙攣、嘔吐、拉肚子等。

而B型較容易引起肌肉痠痛，A型流感則較易引發肺炎等重症，尤其是小於兩歲的嬰幼兒。

2、「呼吸道融合病毒(RSV)」：可分為A型和B型，兩者在大流行期都一樣常見，A型通常會引起比較嚴重的疾病，在台灣的流行期比較不固定。RSV是引起1歲內嬰兒下呼吸道感染及導致5歲內孩童嚴重肺炎的最常見病因，且重複感染很常見，亦即不會終身免疫。

常見症狀為咳嗽、流鼻涕、發燒等，要注意的是，有一部分的小朋友會因此而氣喘急性發作，在小於2歲的嬰幼兒可能會引起急性細支氣管炎，導致呼吸急促、喘鳴甚至呼吸衰竭，尤其是小嬰兒可能因此有呼吸暫停的情況發生，家長須特別留意。

3、「副流感病毒(parainfluenza)」：可分為四型，其中PIV-3最常見，在台灣一年四季都可能發生。一開始會感染鼻和口咽部，若嚴重度時可能會傳播至遠端的呼吸道，影響到大、小氣道。重複感染是很常見的情況，但嚴重度通常會比第一次感染輕微，且侷限於上呼吸道；部分5歲以下的小朋友在感染後，會引發急性細支氣管炎、哮吼或肺炎而住院，尤其是小於2歲的嬰幼兒的住院率會更高。

不同分型的副流感病毒可能會造成不同的症狀：PIV-1和PIV-2較容易引起哮吼，亦即聲門下氣管腫脹而造成呼吸困難；PIV-3較易引起下呼道感染，造成細支氣管炎、肺炎，尤其是年紀較小的嬰幼兒；PIV-4通常只引起上呼吸道感染，但還是可能會讓小嬰兒產生細支氣管炎、肺炎、哮吼、呼吸暫停等。