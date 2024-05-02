兒童口腔保健｜口腔細菌多達七百多種 軟黏牙菌斑清潔密技！

口腔內總共有高達700多種菌株，沉積聚集就會變成牙菌斑(dental plaque)。牙菌斑有甚麼影響，會不會造成嚴重蛀牙或是牙周病？中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧表示，口腔內有好菌也有壞菌，若能維持細菌的多樣化，就不容易生病。清除牙菌斑方式分為「機械式」與「化學式」兩大類，刷牙不須很用力，只要掌握清潔牙齒與牙肉的交界處，就能維持口腔健康。

壞菌多易致病 人的口腔裡面有700多種菌株，其中有20幾種會使口腔生病，跟蛀牙相關的有2種，跟牙周病相關的略多。人之所以會生病，就是因為壞菌愈來愈多，好菌愈來愈少，當口腔裡的多樣化狀況失衡，壞菌特別多，就會容易生病。如果能維持細菌的多樣化，就不容易生病。 黃耀慧表示，對抗細菌理論上很簡單，但實際上偏偏又不簡單，為甚麼呢？因為這個細菌的名稱叫做「突變型鏈球菌」，就是它一直在變，沒有辦法找到一個專門針對它的抗菌劑來治療，雖然知道細菌在那裡，但是它一直在改變。 幫孩子清除牙菌斑最簡單的方式，大致分為兩大類，第一大類稱為「機械式控制」，第二類大類則是「化學式控制」。

機械式控制 機械式是最簡單、最容易做到的，其實就是「刷牙」，宛如用掃地、擦地、刷地的方式把牙菌斑去除掉。不過，僅用牙刷不能代表整體口腔清潔，還需要有牙線跟牙縫刷輔助，才能全面清潔乾淨。

化學式控制 化學式是拿來輔助機械式，當機械式沒有辦法清潔乾淨時，就會用化學式。例如，老年人中風，手不方便刷牙或刷不乾淨，便需要使用化學藥劑。常見的化學式控制是抗菌劑「三氯沙」。 不過，曾有研究使用高濃度的三氯沙，加上水裡面的氯氣，發現會產生致癌物，引發爭議。黃耀慧指出，那是實驗狀況，因為使用很高濃度的三氯沙加在一起才會產生致癌物，其實實際生活是不會產生這種現象的，大眾不必過度擔心。 另外，漱口水裡有專有的抗菌成分，稱為氯己定(chlorhexidine，CHX)，對於沒辦法好好刷牙的人，就可以搭配漱口水使用。另須留意，化學式控制僅是輔助用，不能取代機械式控制，根本上還是刷牙最有用。