兒童尿床有三大原因 ６歲是治療黃金時機

幾乎每個人小時候都有尿床的經歷，似乎被公認是正常現象，並且會隨著年歲漸長而自動痊愈，但一旦錯失治療的黃金時間，便可能造成長期困擾。兒童尿床與夜間多尿、膀胱過小及大腦覺醒中樞不敏感三大原因有關，有研究顯示這些問題往往有遺傳性。

受遺傳影響 根據外國研究顯示，兒童尿床一般也受遺傳影響，若兄弟姊妹中有一人有尿床，另一個孩子會尿床的機會約為17%，但若父母其中一方有尿床的歷史，則孩子有同樣問題的機會便達到44%，如雙方都曾尿床則孩子在夜間遺尿的機會更會上升至77%。

或造成社交困境 兒童尿床的主要原因有三，包括夜間多尿、膀胱容量不足及夜晚覺醒中樞不敏感，大部分都可能隨著身日漸成熟而改善。但及早處理失禁問題對兒童成長仍是十分重要，若問題持續到長大，有機會造成自卑、焦慮及被欺凌等心理壓力及社交困境。實際上兒童尿床是可以治療的問題，幼兒若偶爾尿床可以持續觀察，如到六歲仍未見改善則要求醫找出原因及積極治療，否則尿床情況可能持續至高年班。