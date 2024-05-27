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健康
2024-05-27 11:31:25

兒童尿床有三大原因 ６歲是治療黃金時機

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尿床

幾乎每個人小時候都有尿床的經歷，似乎被公認是正常現象，並且會隨著年歲漸長而自動痊愈，但一旦錯失治療的黃金時間，便可能造成長期困擾。兒童尿床與夜間多尿、膀胱過小及大腦覺醒中樞不敏感三大原因有關，有研究顯示這些問題往往有遺傳性。

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受遺傳影響

根據外國研究顯示，兒童尿床一般也受遺傳影響，若兄弟姊妹中有一人有尿床，另一個孩子會尿床的機會約為17%，但若父母其中一方有尿床的歷史，則孩子有同樣問題的機會便達到44%，如雙方都曾尿床則孩子在夜間遺尿的機會更會上升至77%。

欺凌

若尿床問題持續到長大，有機會造成自卑、焦慮及被欺凌等心理壓力及社交困境。

或造成社交困境

兒童尿床的主要原因有三，包括夜間多尿、膀胱容量不足及夜晚覺醒中樞不敏感，大部分都可能隨著身日漸成熟而改善。但及早處理失禁問題對兒童成長仍是十分重要，若問題持續到長大，有機會造成自卑、焦慮及被欺凌等心理壓力及社交困境。實際上兒童尿床是可以治療的問題，幼兒若偶爾尿床可以持續觀察，如到六歲仍未見改善則要求醫找出原因及積極治療，否則尿床情況可能持續至高年班。

小便日記

家長可以觀察及記錄孩子的飲水量、飲水時間、排尿量及時間，可以幫助醫生評估小便製造量和膀胱功能是否正常。

小便日記助評估

專家表示，家長可以觀察及記錄孩子的飲水量、飲水時間、排尿量及時間，可以幫助醫生評估小便製造量和膀胱功能是否正常，有時醫生或需要進行更多檢查以制訂合適的治療方案。

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