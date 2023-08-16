兒童尿床｜孩子尿床並非大個就會好！臨瞓要注意一件事

尿床是兒童很常見的症狀，但家長常以為「尿床長大就會好、尿床是孩童調皮搗蛋的表現方式」，這樣錯誤的觀念往往造成孩童的心理壓力增大，進而影響治療。根據統計，大約7%的小學生、1.5%的初中生、1%的成人有尿床的困擾。

兒童尿床｜ 泌尿神經系統尚未發育成熟 男生好發率高 世界兒童尿失禁協會對尿床的定義為五歲或以上的幼童，夜間無法經意識控制而漏尿，而「夜間多尿」、「膀胱過度敏感或異常收縮」、「大腦覺醒中樞異常」則為三大容易造成尿床的原因。 台北慈濟醫院泌尿科主治醫師楊緒棣副院長提到，孩童在成長過程中，泌尿神經系統會慢慢發育成熟，要是泌尿神經系統未完全發育，大腦與膀胱的連接就容易失誤而造成尿床，且男生好發率為女生的兩倍。

兒童尿床｜ 先寫「小便日記」推估膀胱功能 以便對症下藥 楊緒棣副院長表示，大部分的孩童從六歲開始參與社交活動、建立人際關係，因此尿床的黃金治療期在六歲，家長帶孩童來看診前，可以先透過「小便日記」紀錄孩童兩天的時間、喝水量、排尿量、排尿狀況，藉此讓醫生推估小便製造量、膀胱功能是否正常。 看診時再安排非侵入性的尿流速圖、膀胱餘尿檢查排尿狀況，透過上述檢查將尿床分為「單一症狀尿床」、「非單一症狀尿床」。單一症狀尿床會先以行為治療約束孩童的飲食、生活習慣，若治療無效再使用抗利尿激素或抗乙烯膽鹼藥物治療，治療成效近九成；而非單一症狀尿床則可能伴隨泌尿道感染、便秘、打鼾等症狀，需長期觀察、依症狀採用藥物或手術治療。