兒童流感易有重症 噴鼻式疫苗無痛保護力一樣

本地流感病毒仍然活躍，但由於接種覆蓋率不足，令兒童重症個案時有發生。去年夏季至今年冬季流感季期間，共錄得至少37宗兒童流感相關的嚴重併發症個案，當中大部分人均未有接種疫苗。香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心副總監陳潁琳指，新冠疫情後不少家庭抗拒讓子女打針，由於噴鼻式流感疫苗注射過程較快及無痛，相比起傳統的針劑疫苗較易被家長及兒童接受，希望可藉此提高接種率，以避免流感重症。

冬季流感即將結束，惟兒童接種率只有不足八成，香港兒科醫學會主席馮寶姿醫生指，流感症狀可以在數天內轉差，引起併發症包括鼻竇炎、耳部感染、心肌炎、腦炎及敗血症等。急性中耳炎或致兒童失聰，而曾有腦炎的兒童中，有71%會出現輕微神經系統功能失調，不但會影響活動能力，也會影響智力及日後的學習能力。

近六成人揀噴鼻式

香港幼兒教育人員協會早前進行一項調查，收到152則回應，受訪者包括教育界人士及家長，當中94%為幼稚園。結果發現，有38%未有透過政府安排校內接種疫苗，原因包括文書工作多、未能提供噴鼻式疫苗及人手不足等。而有57%希望可選擇噴鼻式疫苗，亦有71%人表示，如果校內可安排噴鼻式疫苗，會提升他們安排學童接種疫苗的意願，因他們認為噴鼻式疫苗可減少受傷及學生哭鬧的機會，幼童亦會較易接受。

噴鼻式疫苗太少

根據資料，上學年政府防疫注射計劃及季節性流感疫苗學校外展計劃中出現分配嚴重不均的狀況，噴鼻式疫苗僅約2.4萬劑，注射式疫苗則有約138萬劑，香港幼兒教育人員協會會長周慧珍分享自身經驗，指每年學校均須提早一段時間申請，加重學校的負擔，而且噴鼻式疫苗現時只供幼稚園選擇，都是導致疫苗接種率較低的原因。

快速無痛

現時本港有兩款四價流感疫苗，包括減活流感疫苗(LAIV4)-噴鼻式及滅活流感疫苗(IIV4)-注射式，噴鼻式疫苗適用年齡為2至49歲，副作用包括流鼻水及鼻塞；注射式疫苗則適合6個月以上人士注射，副作用與其他疫苗無異，包括注射部位紅腫及疼痛。除了在首次要接種兩劑，兩款疫苗其後也只需每年接種一劑。陳潁琳提醒，因噴鼻式疫苗屬減活疫苗，免疫系統受損人士及其家人不適合接種，而慢性疾病如哮喘及皮膚病等則視乎情況。

噴鼻式疫苗接種過程快速及無痛，亦有研究顯示疫苗可為兒童提供保護長達一年。陳潁琳指出，噴鼻接種模仿了經鼻子感染的自然過程，有可能使身體誘發更強及更持久的免疫保護。目前歐美多國都已核准及推薦使用，周慧珍冀政府檢視現有疫苗計劃，擴大噴鼻式疫苗至小學，多角度提升疫苗接種率，減低兒童感染及重症風險。