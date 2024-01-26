兒童睡眠窒息影響身高 或現專注力問題

本港有逾十萬人受睡眠窒息症困擾，惟大部分人都不知道自己患病。除成人外，兒童也有可能患病。耳鼻喉科專科醫生劉偉業指，兒童患者長遠或影響生長、腦部發展，及出現情緒和專注力問題等，長期用口呼吸亦會產生腺樣體面形，影響外觀，提醒家長多留意。 睡眠窒息症是很常見的睡眠障礙，患者睡覺時會停止呼吸一段時間，通常維持10秒或以上；當每個小時有相當數量的窒息，就可界定為睡眠窒息症。睡眠窒息症主要可分為阻塞性及中樞性，以阻塞性較為常見，劉偉業表示，「患者睡覺時，喉嚨肌肉鬆弛，令軟組織產生阻塞，導致患者停止呼吸」。

長遠影響成長 睡眠窒息症最明顯的症狀是睡覺有鼻鼾，家人亦會觀察到他們停止呼吸一段時間，患者隔日亦變得疲乏想睡，精神、記性及脾氣也轉差。成人及兒童的症狀類同，但因兒童處於成長階段，如果睡眠質素差，可能影響他們的生長，變得較矮小；腦部發展亦有影響，很容易打瞌睡，上課沒有精神等；情緒方面則容易出現專注力不足或過度活躍等問題。 除此之外，鼻敏感導致的鼻鼾，患者會習慣長期用口呼吸，長遠或演變成腺樣體面形，如哨牙、上唇縮短、鼻孔外翻、上顎發展不健全、下巴縮短等，如未有處理，生長完成後便不能回頭，影響外觀；長大成人後也可能增加高血壓、心臟病及中風等風險。



家長應多留意 劉偉業提到，家長的警覺性非常重要，「當子女開始出現鼻鼾大聲、用口呼吸、鼻敏感等症狀時，就應該懷疑，並應做進一步檢查、診斷及治療，而後期症狀就是生長、面形及精神問題。」 診斷睡眠窒息症，醫生會先作臨床判斷，檢查腺樣體、扁桃腺及鼻敏感等問題，然後為病人做睡眠測試，即患者睡覺時使用儀器監測呼吸、含氧量、心跳、肺部及腿部的動作，醫生可以準確地知道每小時的窒息次數，再根據嚴重性作出建議。 成人兒童治療不同 成人及兒童對於睡眠窒息症的治療不同，成人會主張用牙膠、呼吸機等方法作一線治療，如不能接受才會考慮手術；兒童則相反，除了很輕微的睡眠窒息，一般會嘗試用藥控制鼻敏感、減肥等，如不成功或病情較為嚴重，就會主張做手術，「例如腺樣體或扁桃腺太大導致阻塞，可考慮手術；如藥物不能有效控制鼻敏感，則要考慮縮小下鼻甲令呼吸暢通。」