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健康
2025-03-27 10:00:00

兒童近視控制｜眼鏡度數要準等3種方法正視問題

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兒童的近視度數會隨著年齡加深。

兒童的近視度數會隨著年齡加深。

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香港有近視人數的人數為全球最高，兒童的近視率亦一樣，加上近年疫情下，學童需要長時間使用電子產品，令近視問題更嚴重。除了佩戴眼鏡外，坊間亦有不少協助矯正近視的方法。

兒童的近視度數會隨著年齡加深，直到20歲左右才會慢慢穩定。發現子女有近視時，家長就應盡早為子女佩戴合適的眼鏡，如果延遲，及不正視問題，有視覺受損及失明的風險。

近視｜培養良好的用眼習慣 近視｜近距離工作時實行「202020守則」，即每20分鐘休息20秒及遠看20呎外景物 近視｜使用電子產品或閱讀時需要有充足的光線及良好坐姿，並確保使用中的物件與眼睛保持大約30至50厘米的距離 近視｜多做戶外活動讓眼睛有機會眺望遠方及多看綠色植物，紓緩眼睛肌肉 近視｜均衡飲食，多吃對眼睛健康有益的食物如紅蘿蔔、番茄、菠菜及粟米等

眼鏡度數要準確

兒童的眼鏡度數一定要準確，如果選擇不佩戴，又或者刻意將眼鏡度數減淺，都可能會令兒童視力模糊，導致近視加深。

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散瞳劑

長效散瞳劑多被用作控制近視。

散瞳劑

散瞳劑分為長效及短效，短效散瞳劑通常用作眼睛檢查，而長效散瞳劑可維持長時間的散瞳效果，故多被用作控制近視，但會帶來暫時性的副作用包括畏光及近看時變得模糊等。醫生處方時會根據個人的體質及生活習慣而決定藥物濃度，一般會建議在室外佩戴太陽眼鏡及帽子，同時要調整閱讀距離。

OK鏡

OK鏡是一種特製的硬性隱形眼鏡。

OK

另一種矯正近視的方法是佩戴俗稱OK鏡的角膜塑形片，為一種特製的硬性隱形眼鏡，透過壓力改變角膜弧度，從而減慢近視及散光加深速度。OK鏡需要長期及定時於晚上佩戴，令角膜中央部分變得平坦，光線重新聚焦到視網膜上，日間就可以看到清晰的影像。不過OK鏡並不能根治近視，只要暫停佩戴，就會回復近視。

OK鏡需要長期及定時於晚上佩戴，令角膜中央部分變得平坦，光線重新聚焦到視網膜上，日間就可以看到清晰的影像。

OK鏡需要長期及定時於晚上佩戴，令角膜中央部分變得平坦，光線重新聚焦到視網膜上，日間就可以看到清晰的影像。

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