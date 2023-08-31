兒童近視率創新高 紅光治療延緩加深

中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇指，近視已屬全球公共衛生問題，預計2050年將有近一半人口患上，「香港兒童眼科計劃自2015年起為超過40,000名學童作篩查，發現四成8歲兒童有近視，為世界上發病率最高的地區之一。」

中大醫學院研究團隊早於2021年發現，本港學童於疫情期間近視爆發式增長；最新的研究更指出，防疫措施放寬後，6歲學童的近視率比疫情前高一倍。深近視可大大增加日後患上嚴重眼疾的風險，家長須留意學童近視的發展情況。

增加致盲眼疾風險

中大醫學院眼科及視覺科學學系何善衡視覺科學研究講座教授兼汕頭大學‧香港中文大學聯合汕頭國際眼科中心院長彭智培教授指出，近視的主因是眼軸變長，因此會拉薄了視網膜，令日後黃斑病變、視網膜脫落、白內障和青光眼等致盲眼疾風險增加，「即使輕度近視，已比沒近視的人更易患有眼疾，而深近視者風險相對高得多。」

近視率居高不下

疫情期間生活習慣大變，學童留家上網課，令看近事物的時間大增，戶外時間大減。為找出疫情前後學童近視情況的分別，研究團隊分析了2015年至2021年香港中文大學眼科中心6至8歲學童的驗眼數據。結果發現，疫情前近視比率維持穩定(整體平均23.8%)；復常之後則明顯上升至36.2%，屬歷史新高，當中6歲學童近視比率更升近一倍。

中大醫學院眼科及視覺科學學系研究助理教授張秀娟博士指出，「至於戶外時間、近距離工作時間、電子產品使用時間，復常後雖比疫情期間有改善，但仍未達疫情前水平，預視未來數年，香港兒童的近視率仍可能居高不下。」