兒童近視率創新高 紅光治療延緩加深

中大醫學院研究團隊早於2021年發現，本港學童於疫情期間近視爆發式增長；最新的研究更指出，防疫措施放寬後，6歲學童的近視率比疫情前高一倍。深近視可大大增加日後患上嚴重眼疾的風險，家長須留意學童近視的發展情況。
中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇指，近視已屬全球公共衛生問題，預計2050年將有近一半人口患上，「香港兒童眼科計劃自2015年起為超過40,000名學童作篩查，發現四成8歲兒童有近視，為世界上發病率最高的地區之一。」
增加致盲眼疾風險
中大醫學院眼科及視覺科學學系何善衡視覺科學研究講座教授兼汕頭大學‧香港中文大學聯合汕頭國際眼科中心院長彭智培教授指出，近視的主因是眼軸變長，因此會拉薄了視網膜，令日後黃斑病變、視網膜脫落、白內障和青光眼等致盲眼疾風險增加，「即使輕度近視，已比沒近視的人更易患有眼疾，而深近視者風險相對高得多。」
近視率居高不下
疫情期間生活習慣大變，學童留家上網課，令看近事物的時間大增，戶外時間大減。為找出疫情前後學童近視情況的分別，研究團隊分析了2015年至2021年香港中文大學眼科中心6至8歲學童的驗眼數據。結果發現，疫情前近視比率維持穩定(整體平均23.8%)；復常之後則明顯上升至36.2%，屬歷史新高，當中6歲學童近視比率更升近一倍。
中大醫學院眼科及視覺科學學系研究助理教授張秀娟博士指出，「至於戶外時間、近距離工作時間、電子產品使用時間，復常後雖比疫情期間有改善，但仍未達疫情前水平，預視未來數年，香港兒童的近視率仍可能居高不下。」
紅光治療延緩近視
近視雖可矯正，但眼軸增長不可逆轉，所以近視的控制和預防更重要。增加戶外時間(每周14小時)、良好閱讀習慣、使用角膜塑形鏡、離焦眼鏡或阿托品眼藥水都是有效的方法。中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授、香港中文大學賽馬會瞳心童行計劃總監任卓昇醫生續指，「低強度紅光治療能夠刺激眼底血管一氧化氮的釋放，擴張血管提升血液流通，可使脈絡膜增厚，達到控制眼球增長與近視加深的效果，有研究更指治療一年能減慢近視進展達73%。」
未來研究團隊將結合低強度紅光治療及低濃度阿托品眼藥水，研究其近視加深控制效果。現招募近視於100至1,000度之間，雙眼差距少於200度，而散光少於250度的4至12歲兒童參與研究，有興趣可WhatsApp 9137 1925或電郵至[email protected]查詢。