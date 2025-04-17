兒童近視｜近距離用眼30分鐘要小休、多參與戶外活動等4招控制

小朋友返學開始要網上學習，但經常使用電子產品卻可能會帶來近視的問題，而兒童愈早有近視，日後發展成超過六百度深近視的機會也較高。為減少兒童近視的問題，除了及早採取保護措施之外，及早求助醫生，可利用藥物幫助減慢近視加深。
過去研究顯示，處於快速生長期的小學生，每年近視加深的速度可高達100至125度，而初中及高中則分別增加50至75度及25度至50度，通常成年後眼軸生長會趨向穩定。
近視的形成與平日用眼的習慣有莫大關係，例如長期看近距離看手機或電腦，以下由專家建議的護眼四招，有助預防近視及度數加深。
飲食多攝取護眼營養
含有豐富維他命A、C、葉黃素與花青素的食物都對眼睛有益，如蛋黃、紅蘿蔔、奇異果、橙、番茄等、菠菜、粟米、藍莓、紅肉火龍果、紫薯等。
謹守用眼時間與距離
確保近距離用眼時，30分鐘就要休息10分鐘，眼睛與屏幕或物品至少要維持35至45厘米的距離，並確保環境的光線充足。
多參與戶外活動
可減少近距離用眼的時間，並有助刺激眼睛分泌物質，幫助抑制眼軸增長，令近視不易加深，則有助就預防近視形成。
定期接受視力檢查
無近視者宜每半年至一年做一次視力檢查，有近視者則宜按醫生意見更頻密追蹤視力情況。