兒童近視｜近距離用眼30分鐘要小休、多參與戶外活動等4招控制

小朋友返學開始要網上學習，但經常使用電子產品卻可能會帶來近視的問題，而兒童愈早有近視，日後發展成超過六百度深近視的機會也較高。為減少兒童近視的問題，除了及早採取保護措施之外，及早求助醫生，可利用藥物幫助減慢近視加深。

過去研究顯示，處於快速生長期的小學生，每年近視加深的速度可高達100至125度，而初中及高中則分別增加50至75度及25度至50度，通常成年後眼軸生長會趨向穩定。

近視的形成與平日用眼的習慣有莫大關係，例如長期看近距離看手機或電腦，以下由專家建議的護眼四招，有助預防近視及度數加深。