兔年做好8件事 令你變得更健康

踏入2023年，農曆亦將進入兔年，你訂下了新年目標了嗎？除了學業或工作計劃之外，「身體健康」也是不少人的新年願望。其實只要你肯努力，跟隨美國醫學會提出的8項健康建議，只要從日常生活作出微細的改變，就可以令你變得更加健康長壽。

多做運動：運動不止強身健體，更對心理情緒都有幫助，成年人每周進行至少150分鐘中等至強度運動，或至少 75 分鐘高強度運動，可以帶來遠超想像的效果。

少吃加工食物及甜飲：添加過多鈉和糖的食品，都會增加身體的負擔，所以新一年宜少吃紅肉和加工肉類，多吃原形及植物性食物。

拒絕煙草、理性飲酒：煙草含有很多有害化學物，對身體絕對有害無益，盡早戒煙才是上策。至於酒精也可免則免，若要品嘗也要保持理性，女性每天最多1杯，男性每天亦最多飲2杯便好。

安排健康檢查：及早發現潛藏的疾病，尤其是三高及癌症等，不但有助提高治愈的機會，也可以減少併發症發生。請與家庭醫生磋商適合自己年齡及背景的身體檢查計劃。

定期量度血壓：高血壓是很常見而又影響深遠的長期病患，而好好控制血壓則可降低罹患中風和心臟病的風險。

分析患糖尿病風險：及早了解自己的血糖水平，若發現血糖似有上升或已踏入糖尿病前期，可以透過改變生活幫助改善或推遲患上二型糖尿病出現。

按指示服用藥物：很多人即使患有三高等長期病患， 也不願意按處方服用藥物控制病情，結果令病情加劇。