入冬小心高血壓 導管治療效果佳

一位在知名企業任職的中階主管，因工作壓力大且作息不正常，患有高血壓，每天需要吃多顆降壓藥治療。工作忙碌的她老是忘記吃藥，有天突然癱倒在辦公室，所幸立即被同事發現送往醫院，經醫師判定為小中風，讓她震驚不已。為了避免忘記吃藥造成憾事，醫師建議可做高血壓導管手術，來穩定血壓。做完導管手術後3年，她吃的藥從5顆減到3顆，連帶生活品質也變好，還一躍晉升高階主管，不必再提心吊膽。 沉默殺手 天氣轉涼，高血壓患者的血壓值處於容易波動狀態，在溫差大的氣溫狀態下，更要注意保暖及情緒，以免因年紀堆積而硬化和沒彈性的血管，受到氣溫和情緒影響後，導致血壓高低起伏。高血壓為人熟知，但早期症狀並不明顯，不經測量許多民眾不易察覺本身血壓高低；正因如此，高血壓又被稱為「沉默殺手」。

不忽視高血壓 併發症不上身 以140/90mmHg作為高血壓標準的數值，即將走入歷史。台大醫院內科部吳卓鍇教授表示，因一篇大型臨床試驗以華人為主的研究發表顯示，將血壓控制在130mmHg以下，可以明顯的減少腦中風及心肌梗塞的風險。因此，台灣高血壓學會及中華民國心臟病學會在2022年將高血壓標準下修至130/80mmHg。長期超過正常數值，就可視為「高血壓」。 吳卓鍇醫師表示，高血壓必須良好控制的原因在於，長期忽視會引發全身多處器官併發症，病情差異也會影響併發症的發生早晚與嚴重程度。高血壓患者經藥物治療後，仍無法將血壓控制到目標血壓值時，及不想吃藥的患者，吳卓鍇醫師指出，即可選擇「高血壓導管治療」，來改善血壓居高不下的困境。