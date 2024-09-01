入戲太深｜影像劇作內容令人誤會心臟病發症狀

不少電影及電視劇集都有心臟病發的橋段，發生時演員往往都是突然跌倒、失去意識或按著胸口痛苦不已。但現實生活出現的心臟病發通常也沒有如此戲劇性，例如美國有一名女士在走路時出現呼吸困難，以為自己只是少運動或傷風感冒不適，但翌日醒來出現胸口和背部劇痛，且不斷流冷汗，被送入醫院才知道之前呼吸不順到流冷汗，都是心臟病發所致。

每人徵狀未必一樣

美國心臟協會的調查指出，影視業助長了一般公眾對心臟病發的誤解，眾所周知主流媒體對塑造公眾對健康問題認知方面有很大的影響力，不少人可能會因為螢幕上常常出現是「男性摀著胸口倒下」，覺得心臟病是男士的專利，實際上女性也會患病。

專家強調，心臟病發的症狀千變萬化，每個人的表現都可能不一樣，但很多人也不清楚或了解心臟病發的徵兆，故此即使出現背痛及流汗等狀況，也沒有警覺與心臟問題有關，因為這些症狀都沒有展示在影視作品之內。