內分泌失調｜容易攰可能是內分泌失調的警號 嚴重可引致腫瘤

「醫生，公司體檢發現我的血壓、血糖都偏高。」28歲的陳小姐拿着報告進到診間。 由於患者有高血壓與糖尿病家族史，於是醫師便開始使用藥物治療。林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科林怡瑄醫師回憶起病患回診時，提到容易感到疲倦、無力，於是便替她抽血檢測，結果發現促腎上腺皮質激素（ACTH）特別高。後續的腦部核磁共振檢查顯示患者的腦下垂體有腫瘤，於是後續便轉介給神經外科醫師評估手術治療。

神經外科醫師使用內視鏡，由鼻腔進行顯微鏡經蝶竇移除腦下垂體腫瘤手術。術後，患者的血糖和血壓都逐漸回復正常。林怡瑄醫師說，即使患者外觀沒有明顯庫欣氏病的樣貌，但是若出現高血糖、高血壓、無力等症狀，也要提高警覺並讓專業醫師評估，才能及早發現病因，及早接受治療。 腦下垂體是重要的內分泌器官，位於顱底骨正中央的蝶鞍部，在後方視神經交叉的附近。腦下垂體的前葉可以分泌生長激素（GH）、泌乳素（PRL）、促甲狀腺素（TSH）、濾泡刺激素（FSH）、黃體生成素（LH）和促腎上腺皮質素（ACTH）。這些激素分別有不同的功能，例如生長激素可以刺激肝臟合成類胰島素生長因子（IGF-1），進而影響脂肪分解、脂肪酸氧化、肝臟新陳代謝、骨骼、牙齒、神經的生長，調節免疫反應，以及心臟血管內皮增生等作用相關。 泌乳素與女性在懷孕哺乳期時的乳汁分泌有關；促甲狀腺素主要刺激甲狀腺分泌甲狀腺素，調節全身新陳代謝；促腎上腺皮質素會刺激腎上腺分泌皮質醇，和全身的代謝與脂肪分布等有影響；濾泡刺激素與黃體生成素則會刺激性荷爾蒙分泌，控制精子與卵子的成熟。 腦下垂體後葉主要負責釋放抗利尿激素（ADH）和催產素（Oxytocin）。林怡瑄醫師說，抗利尿激素可以調節身體的血壓、以及身體內電解質平衡和水分調節；催產素則在生產過程中會大量釋放，刺激子宮收縮，幫助順利分娩。除了在生產過程中發揮作用外，它們也對腦部的內分泌和情緒調節產生影響。這些激素在男女體內都有，只是比例不同。

哪些原因會導致腦下垂體功能異常？ 除了先天發育異常可能導致腦下垂體功能異常。林怡瑄醫師說，腦部外傷、腦出血、蜘蛛膜下腔出血、手術、放射線治療也可能影響腦下垂體功能。 而感染或自體免疫疾病造成的發炎反應也是導致腦下垂體功能異常的原因。另外，大量失血造成血壓過低，讓腦下垂體血流供應不足，也可能導致腦下垂體功能喪失。腦部腫瘤也是造成腦下垂體功能異常的原因，無論是腦下垂體自身的腫瘤還是周邊腫瘤的壓迫，都可能影響它的功能。