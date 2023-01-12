內地童溫度計插入陰莖 膀胱開刀取出後登上《亞洲外科雜誌》

內地早前發生一宗恐怖的自慰意外事件！四川省成都市一名12歲男童早前自慰時突發奇想，將整個溫度計塞入陰莖內，結果無法自行拔出，忍痛9小時後只能求醫。經檢查後證實，溫度計已經深入男童的尿道，甚至直達膀胱位置，最終醫生只能開刀將溫度計取出。此病例已在《亞洲外科雜誌》上刊登。
溫度計深入尿道直達膀胱
綜合內地媒體報導，四川省成都市一名12歲男童早前在自慰時突發奇想，竟然將整支溫度計插入自己陰莖內，但其後無法自行拔出，最終在忍痛9小時後選擇到當地醫院求醫。經醫生檢查後證實，溫度計已深入男童的尿道，甚至直達膀胱位置。
微創手術膀胱開小孔再取出
據報導，負責為男童治療的醫療團隊表示，為避免男童的尿道及膀胱受到二次傷害，團隊只可以選擇用微創手術的方法，先在男童膀胱組織上開小孔，再用微型工具移動溫度計，到正確位置後再取出體外。醫療團隊又指，男童的手術十分成功，但往後會否出現長期併發症仍有待觀察。
插入尿道有機會尿道感染
負責為男童主診的醫生表示，涉事男童是因好奇心及缺乏性教育而選擇將溫度計插入陰莖內。他提醒，將異物插入尿道及膀胱是十分危險的行為，甚至有機會造成尿道感染、勃起疼痛及血尿等問題，如果情況嚴重，更有機會會引起併發症。據報導，有關病例已在《亞洲外科雜誌》上刊登。
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