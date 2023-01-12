內地童溫度計插入陰莖 膀胱開刀取出後登上《亞洲外科雜誌》

溫度計深入尿道直達膀胱 綜合內地媒體報導，四川省成都市一名12歲男童早前在自慰時突發奇想，竟然將整支溫度計插入自己陰莖內，但其後無法自行拔出，最終在忍痛9小時後選擇到當地醫院求醫。經醫生檢查後證實，溫度計已深入男童的尿道，甚至直達膀胱位置。

微創手術膀胱開小孔再取出 據報導，負責為男童治療的醫療團隊表示，為避免男童的尿道及膀胱受到二次傷害，團隊只可以選擇用微創手術的方法，先在男童膀胱組織上開小孔，再用微型工具移動溫度計，到正確位置後再取出體外。醫療團隊又指，男童的手術十分成功，但往後會否出現長期併發症仍有待觀察。