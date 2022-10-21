內外並用 濕疹標本兼治

天氣轉變有可能加重濕疹病情。中醫認為，濕疹是由多種內外因素所引起的皮膚發炎及瘙癢，雖然為表淺症狀，實由內而生。註冊中醫師李思樺指，濕疹最常見的證型為脾虛濕盛型和血虛風燥型，患者應按證型選擇食療，亦應透過調整飲食及生活習慣改善病情。 濕疹屬於中醫「皮膚病」範疇，李思樺表示，濕疹的成因可分為外因和內因，「內因多因先天不足，或飲食不節，經常進食辛辣刺激或生冷食物，使脾胃受損，失其健運，令濕熱內生；外因則受風、寒、暑、濕、燥、火、蟲、毒等外邪侵襲，令風濕熱邪浸淫肌膚而導致濕疹。」

常見兩種證型 中醫臨床上最常見的證型為脾虛濕盛型和血虛風燥型。要徹底控制病情，治療上一定須從整體著手，李思樺強調，如果單單控制表面症狀，病情仍會反覆，難以根治，故濕疹的治療上需要標本兼治，內外並用，才不易復發。 脾虛濕盛型：患者因脾胃運化功能失常，濕熱鬱滯於肌膚而形成濕疹，多見皮疹急性發作，表現為痕癢劇烈、皮疹呈密集小水疱、時有滲水、嚴重時皮膚紅腫疼痛，伴有胃口不佳、胃痞、大便爛等脾虛濕重症狀。 血虛風燥型：患者主要因氣血不足無法濡養肌膚，而導致濕疹反覆發作，多見皮疹不明顯紅腫，但膚質多見粗燥、脫皮、乾裂、痕癢時作時止，伴有眠差、心煩、口乾、大便量少、乾硬等。