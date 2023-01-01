內心不安卻裝沒事 如何修復感情依附創傷？

「他為甚麼不回我訊息」、「想靠近又怕受傷害」，你是否也面對這樣的難題？諮商心理師石瀝新表示，不安全依附型態的人在感情路上較為辛苦，大多與原生家庭或過往的感情經歷有關，建議多自我覺察和調適，伴侶也適度理解和包容，有助於維繫雙方關係。 心理學中的「依附理論」最早是用來解釋媽媽和嬰兒之間的關係。後來有心理學家將「依附理論」延伸解釋感情關係，常見依附型態可分成四種：安全型、焦慮型、逃避型、混亂型(矛盾型)。

【焦慮型】常常患得患失 試著調適不安 「緊迫盯人、奪命追魂call」是焦慮型的常見行為！石瀝新鼓勵焦慮型的人想想，這份不安全感到底是另一半引起的，還是過往經驗甚至原生家庭造成的？ 如果是過往經驗帶來不安，現在遇到一個可以給予安全感的對象，應好好珍惜這段關係，否則不安感再次上演，對方受不了離開，又加深焦慮型人的不安，恐形成惡性循環。 他建議焦慮型的人試著接納、消化自己不安的狀態，並找尋合適的方式表達自己內在的感受與想法。若是能讓另一半了解自己有覺察並努力調適中，同時減少哭鬧與情緒勒索，避免透過指責、攻擊、抱怨、比較等方式處理內在的不安，把錯跟責任都丟到對方身上，將有助於維繫雙方關係。