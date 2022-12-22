內視鏡黏膜下剝離術 切除大息肉

香港每年有逾5,000宗新確診的大腸癌個案。由於近乎全部大腸癌初期都是由細小息肉形成，近年醫學界提倡定期大腸鏡檢查，希望能及早發現大腸息肉並切除。不過，體積較大或形狀扁平的息肉，未必適合即時用大腸鏡切除，而需用一種較新和難度較高的技術——內視鏡黏膜下剝離術(ESD)，達到較佳效果。 腸胃肝臟科專科醫生周偉明表示，一般來說，四十多歲後大腸便會開始會長出息肉，由小變大，並可能由好變壞。「癌症很多時和基因突變有關，而一粒息肉內的基因突變需要累積到一定程度，才會令它變成癌症。其後除了繼續長大，還會入侵鄰近的組織和器官。整個基因突變累積的過程，可能需要5至10年。在息肉階段切除，已有很多研究證實，是有效預防大腸癌的方法。」

兩種形狀 息肉大致有兩種形狀：冬菇形和扁平形。冬菇形的息肉，可透過內視鏡伸出一條金屬索線，套入息肉並索緊，然後接通電流，藉熱力幫助之下把息肉切除。但索線的長度一般為20至30毫米，若息肉圓周大於25毫米，便較難把索線套入。周偉明續指，「即使有更長的索線，技術上也不容易完全套著息肉的底部，於是切除後有可能留下部分息肉。有研究指出，部分情況最終復發的風險高達50%。而復發的息肉生在愈合的疤痕上，要清除就更困難。」 其次是扁平的息肉，它只是在大腸黏膜上微微凸起，可以想像，其實不容易用索線把它套緊，更遑論完全切除。過往的做法，是用索線逐點把它切除，但最終不容易完全清除，復發的風險也相對高。 逐刀切除息肉 而有數據顯示，以上兩種情況，若適合採用內視鏡黏膜下剝離術，復發風險可低於5%。周偉明解釋，「這技術的原理，簡單來說就是從內視鏡放置一柄幼長的手術刀，在醫生操控下，逐刀、逐刀把體積較大或扁平的息肉切除。當然過程中還需要其他技術配合，例如在切除扁平息肉之前，會先在息肉底部注入特製的藥液，把息肉墊高，令它較容易切除。」