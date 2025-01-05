全港AED密度最高跑步賽 鼓勵健身護心 安心跑步

多做運動可以令心臟健康，但參加馬拉松但又怕會有 猝死風險？心臟專科學院今日舉辦的「世界心臟日2024-25健心跑暨心臟健康嘉年華」，鼓勵多做運動，增強心肺功能、維持心臟健康。並設有多個AED站，讓跑手可以安心跑步比賽。

香港心臟專科學院推廣心臟健康活動 香港心臟專科學院今日於科學園舉辦「世界心臟日2024-25健心跑暨心臟健康嘉年華」。活動吸引過千名跑手參加，設有10公里及3公里賽事，並特設醫院盃，吸引9間醫院過百位醫護人員參加，促進醫護人員與市民的互動。

全港最多AED的跑步比賽 促跑手安心跑步 香港心臟專科學早前發表調查發現，公眾對運動前的安全措施了解不足，若患有心血管疾病，進行劇烈運動隨時有猝死風險。因此，運動前必須做好「安心措施」，包括在運動場地配備充足的AED(自動體外除顫器)，並隨時留意身體狀況，以預防意外發生。而本次跑步賽則在每350米設有AED站，並有專業AED Runner陪跑，以確保參賽者的安全。活動更表明是全港AED密度最高的安全跑步比賽，確保在賽事中如遇心臟驟停情況能夠迅速而專業地提供急救。

嘉賓提醒運動有助保持身心年輕 衛生署署長林文健醫生及心臟專科學院院長梁達智醫生均強調運動的重要，控制體重是預防心血管疾病的關鍵，並呼籲市民建立良好生活習慣。而再次擔任世界心臟日健康榮譽大使的曾俊華表示，隨著年齡增長，對健康的關注愈加重要，強調運動有助保持身心年輕。

歌星黃妍

活動設藝人線上線下發放護心訊息 活動邀請天王郭富城及「劍神」張家朗擔任健康榮譽大使及活力榮譽大使，拍攝短片以宣揚護心小貼士。活動有多位歌手現場演出如黃妍、鍾柔美及小塵埃以音樂傳遞健康訊息。此外，醫護人員組成的樂隊Hurdles現場表演原創歌曲《藍眼睛》，以音樂向急救無名英雄致敬。