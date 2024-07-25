全球死亡率第四大高危因素！「運動不足」提高致病風險　教你3方法養成習慣

中度身體活動是指持續從事10分鐘以上運動後，略感疲累，呼吸及心跳較平常快，並有稍微流汗情形，如健走、慢跑、登山、持續的游泳、上下樓梯、有氧舞蹈、騎腳踏車、跳繩、水中走路等都是中度身體活動。

世界衛生組織指出，身體活動不足已成為全球死亡率第四大高危因素，每年有6%的死亡率與其相關。很多人不運動最主要是因為「工作太累」、「懶得運動」、「因工作沒有時間」。因此如何建立對於運動正確的認知與行動，以維持長久的運動習慣有其必要之處。