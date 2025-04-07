全球每40秒就有1人自殺身亡 營養師教吃15種食物改善抑鬱心情

改變飲食就可以回復心情？有營養師指出，世界衛生組織數據曾指出，幾乎全球每40秒就有1人選擇結束自己的生命，所以，她列出有15種食物有助改善心理健康。

15種好心情食物 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，世界衛生組織的數據指出，自殺問題每年造成超過80萬人死亡。面對如此嚴峻的現實，關注心理健康變得尤為重要。高敏敏推薦以下15種有助於改善心情的食物： 1. 雞胸肉 富含維他命B6，有助於對抗抑鬱，並提供蛋白質以促進血清素的生成，維持良好心情。 2. 魚類 含有Omega-3脂肪酸，能有效減少抑鬱情緒，並延緩腦部退化。 3. 蛋 其蛋白質有助於血清素的轉換，穩定情緒並放鬆心情。 4. 香蕉 富含維他命B6，能促進放鬆及提升快樂荷爾蒙的生成。 5. 85%黑朱古力 含有較少添加糖的類黃酮，可以增加大腦血流量，並通過可可鹼協助調節情緒。 6. 熱朱古力 與朱古力相似，適量享用能溫暖身心，增進愉悅感。 7. 牛奶 鈣質有助於舒緩壓力和放鬆肌肉，並且在牛奶和乳酪中的豐富的色氨酸可以促進血清素的合成，有助改善大腦壓力。

8. 乳酪 腸道健康與心理健康密切相關，良好的腸道菌群可影響腦腸軸線，而有助於改善心情。 9. 水 適量攝取水分(建議每天1500-2000ml)，能促進血液循環，維持身體機能。 10. 茶 適量的咖啡因有提神醒腦效果，茶胺酸則有助於放鬆心情。 11. 核桃 富含鎂元素，有助於情緒穩定和改善睡眠質量。 12. 全穀雜糧 含有膳食纖維和維他命B群，有助於腸道健康及大腦功能。 13. 燕麥 含有水溶性膳食纖維，能穩定神經系統，提升睡眠品質，穩定血糖和情緒穩定性。 14. 毛豆 含有維他命B1，能有效穩定情緒並減少焦躁感。 15. 莓果 具有強大的抗氧化能力，花青素能促進大腦正常運作，讓大腦更年輕。

抑鬱症的影響 3大改善建議 高敏敏表示，抑鬱症不僅僅是心情不佳，它還伴隨著興趣減退，並影響睡眠及食慾。長期便會悄然侵蝕身體健康，最終導致身心俱疲。 1. 找出壓力來源 生活中有許多潛在的隱形壓力，例如人際關係、自我要求、重大變故或經濟負擔等。建議靜下心來與自己對話，找出壓力的根源。 2. 練習應對與放下 以正確的態度面對情緒和情境，若無法負荷，應考慮尋求醫療或人際支持。 3. 選擇喜歡的運動並持之以恆 運動能促進腦內啡和快樂荷爾蒙的釋放，對舒壓和放鬆有良好效果。 高敏敏提醒，當長期無法擺脫負面情緒時，務必及時尋求專業協助。讓我們傳遞正能量，共同守護心理健康。

