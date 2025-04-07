熱門搜尋:
復活節2025 緬甸地震 網上熱話 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-04-07 20:30:00

全球每40秒就有1人自殺身亡 營養師教吃15種食物改善抑鬱心情

分享：

全球每40秒就有1人自殺身亡 營養師教吃15種食物改善抑鬱心情

adblk5

改變飲食就可以回復心情？有營養師指出，世界衛生組織數據曾指出，幾乎全球每40秒就有1人選擇結束自己的生命，所以，她列出有15種食物有助改善心理健康。

15種好心情食物

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，世界衛生組織的數據指出，自殺問題每年造成超過80萬人死亡。面對如此嚴峻的現實，關注心理健康變得尤為重要。高敏敏推薦以下15種有助於改善心情的食物：

1. 雞胸肉  

  • 富含維他命B6，有助於對抗抑鬱，並提供蛋白質以促進血清素的生成，維持良好心情。

2. 魚類

  • 含有Omega-3脂肪酸，能有效減少抑鬱情緒，並延緩腦部退化。

3. 蛋

  • 其蛋白質有助於血清素的轉換，穩定情緒並放鬆心情。

4. 香蕉 

  • 富含維他命B6，能促進放鬆及提升快樂荷爾蒙的生成。

5. 85%黑朱古力  

  • 含有較少添加糖的類黃酮，可以增加大腦血流量，並通過可可鹼協助調節情緒。

6. 熱朱古力  

  • 與朱古力相似，適量享用能溫暖身心，增進愉悅感。

7. 牛奶

  • 鈣質有助於舒緩壓力和放鬆肌肉，並且在牛奶和乳酪中的豐富的色氨酸可以促進血清素的合成，有助改善大腦壓力。
adblk6
抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩

8. 乳酪  

  • 腸道健康與心理健康密切相關，良好的腸道菌群可影響腦腸軸線，而有助於改善心情。

9. 水

  • 適量攝取水分(建議每天1500-2000ml)，能促進血液循環，維持身體機能。

10. 茶

  • 適量的咖啡因有提神醒腦效果，茶胺酸則有助於放鬆心情。

11. 核桃

  • 富含鎂元素，有助於情緒穩定和改善睡眠質量。

12. 全穀雜糧

  • 含有膳食纖維和維他命B群，有助於腸道健康及大腦功能。

13. 燕麥  

  • 含有水溶性膳食纖維，能穩定神經系統，提升睡眠品質，穩定血糖和情緒穩定性。

14. 毛豆

  • 含有維他命B1，能有效穩定情緒並減少焦躁感。

15. 莓果 

  • 具有強大的抗氧化能力，花青素能促進大腦正常運作，讓大腦更年輕。
7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣 7個有助降低抑鬱症風險的生活習慣

抑鬱症的影響 3大改善建議

高敏敏表示，抑鬱症不僅僅是心情不佳，它還伴隨著興趣減退，並影響睡眠及食慾。長期便會悄然侵蝕身體健康，最終導致身心俱疲。

1. 找出壓力來源  

  • 生活中有許多潛在的隱形壓力，例如人際關係、自我要求、重大變故或經濟負擔等。建議靜下心來與自己對話，找出壓力的根源。

2. 練習應對與放下  

  • 以正確的態度面對情緒和情境，若無法負荷，應考慮尋求醫療或人際支持。

3. 選擇喜歡的運動並持之以恆 

  • 運動能促進腦內啡和快樂荷爾蒙的釋放，對舒壓和放鬆有良好效果。

高敏敏提醒，當長期無法擺脫負面情緒時，務必及時尋求專業協助。讓我們傳遞正能量，共同守護心理健康。
 

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能