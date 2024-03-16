全球10億人過胖 專家指肥胖人口增幅遠超預期憂長遠影響

營養過剩的影響下，人口愈趨肥胖問題幾乎困擾每個國家，由多國專家組成的研究團隊推算，全球超重兒童、青少年及成人的數目在2022年已超過10億，比原先預測更提早八年「達標」。專家憂心肥胖人口持續急增，長達會成為社會沉重的健康隱患。

分析2.2億人的體重及身高數據 來自非傳染病風險因素合作聯盟及世界衞生組織的1500名專家，分析了涵蓋逾190個國家的2.2億人的體重及身高數據。這項全球性分析報告重點分析過輕和超重的比率，當中成年的體重指數若等於或超過30，便被歸類為肥胖，如低過18.5則屬於過輕。

兒童青少年肥胖比率增4倍 報告估計，在2022年便有近8.8億名成人及1.59億名兒童過重。而從1990年至2022年，兒童和青少年的肥胖比率增加了4倍，成年人的肥胖比率亦上升一倍多。隨著肥胖問題日益嚴重，由營養不良引起的體重過輕比率則顯著減少。有關研究已刊載於《Lancet》。