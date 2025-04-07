全球65%人曾患假期綜合症 忌灌咖啡提神 醫生教6招回復返工mode

放了4天假期後，上班總是力不從心？有醫生指出，有研究指，全球約65%的成年人曾經患有假期綜合症，可見這個問題無處不在。醫生指出，不建議透過不停灌飲咖啡提神，並提出用6大方法，讓大家可以快速回復上班狀態。

醫生教6招回復返工mode 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，根據研究，全球約65%的成年人曾經長假後經歷「假期綜合症」。這不是矯情，而是大腦需要時間來切換模式。由於人類大腦需要平均1-3天來切換「休閒模式」與「工作模式」。就如當你的神經系統還在派對狀態，卻突然要進入會議室開會，這樣的轉變可不是那麼容易。所以，這就是連續假期後，出現的身心失調問題。 黃醫生指，一旦出現假期綜合症，身體會出現5大警訊，顯示出身體正在「罷工抗議」： 1. 影響專注力 工作時發現自己無法專注，彷彿意識還在度假。這是因為前額葉皮質活動下降。 2. 影響腸胃 假期的聚餐讓消化系統出現問題，研究顯示假期後大腸急躁症的就診率增加23%。 3. 影響情緒 身體會出現焦慮、易怒或抑鬱等情緒，這是因為多巴胺濃度波動所致。 4.影響睡眠 假期熬夜後，生物鐘比跨時區飛行更難調整。有研究證實，每1小時的作息偏移需要1.5天來恢復。 5. 影響決策 當上班後，甚至連午餐吃甚麼都無法決定，原因是杏仁核因壓力過載發出的求救信號。

如何處理假期綜合症？ 黃醫生表示，如果想身體回復原狀，可以有以下6大做法： 1. 調整作息 提前在放完假期1-3天調整鬧鐘，每天早起半小時，讓生理時鐘慢慢回正軌。 2. 提前整理工作 假期最後一天，列出回來後的任務，分清輕重緩急，慢慢加速回到工作狀態。 3. 適當運動 每天30分鐘的運動如散步、跳繩，或健身操，可以助你從昏昏欲睡中恢復活力。 4. 適當社交 約朋友喝茶，聊聊假期的趣事，別把自己關在家裡。 5. 調整心理 不要要求自己一回來就全開，給大腦幾天的緩衝期。 6. 專業救援待命 如果一星期後仍感到不適，考慮尋求心理諮詢師的幫助。 忌做4件事 另外，黃醫生亦提醒切忌進行以下4大行為，否則不但不能解決假期綜合症，更會對身體造成影響： 狂喝咖啡提神：會導致腎上腺素系統崩潰。

報復性熬夜：創造「睡眠負債滾雪球效應」。

跟同事比慘：比較心態會激活痛苦中樞。

週末補眠到中午：研究顯示超過1.5小時的補眠會加劇混亂。 黃醫生補充指，長假後的低潮是正常的，但大家可以有能力用對方法去克服，讓你的假期成為下一次冒險的充電站。記住，生活是你的舞台，假期綜合症只是小配角，現在就行動起來，奪回人生的主控權。

