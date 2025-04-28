全職媽媽膽石反覆痛 「單孔微創手術」隔日出院、傷口幾乎看不見

林女士是一位全職媽媽，過去一年來飽受右上腹悶痛困擾，反覆發作的疼痛嚴重影響生活質素。經腹部超聲波檢查發現，她的膽囊內有兩顆約3公分大的膽石。因擔心傳統手術會在腹部留下明顯疤痕，林女士遲遲未接受治療，導致疼痛頻率日漸增加。
在親友說服下，林女士前往亞東醫院一般外科張堯任醫生門診，經詳細評估後，決定接受「達文西單孔膽囊切除術」。整個手術歷時僅約50分鐘，術後僅感輕微不適，隔日便順利出院返家。林女士開心分享，手術傷口完全藏在肚臍裡，幾乎看不見疤痕，恢復速度也比預期快很多！
單孔微創手術 3大優勢：安全、美觀、舒適
根據最新臨床指引，膽石有症狀者，如反覆腹痛，或無症狀但為高風險族群，如：結石直徑大於3公分、合併糖尿病或免疫功能低下者，以及膽囊息肉直徑超過1公分，可能存在惡性變化風險，或息肉快速增大或伴隨相關症狀，這些情況建議考慮接受膽囊切除手術。
張堯任醫生分享，達文西單孔膽囊切除術(da Vinci Single-Site Cholecystectomy)結合機械臂高精度操作與內建螢光影像系統，可清晰辨識膽道結構，降低膽管損傷等併發症風險，讓手術更精準、更安全。相較於傳統腹腔鏡手術，單孔手術具備以下三大優勢：
- 住院時間更短：平均住院天數由2.3天下降至2.0天
- 術後疼痛減輕：因傷口小，術後疼痛指數平均降低0.5分
- 傷口美觀隱形：傷口隱藏於肚臍內，外觀自然無痕
膽石與息肉勿輕忽 符合條件應及早治療
膽結石與膽囊息肉是常見膽囊疾病。張堯任醫生提醒，若有反覆腹痛、腹脹、消化不良等症狀，應儘早就醫檢查，避免病情惡化。
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