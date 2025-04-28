全職媽媽膽石反覆痛 「單孔微創手術」隔日出院、傷口幾乎看不見

林女士是一位全職媽媽，過去一年來飽受右上腹悶痛困擾，反覆發作的疼痛嚴重影響生活質素。經腹部超聲波檢查發現，她的膽囊內有兩顆約3公分大的膽石。因擔心傳統手術會在腹部留下明顯疤痕，林女士遲遲未接受治療，導致疼痛頻率日漸增加。

在親友說服下，林女士前往亞東醫院一般外科張堯任醫生門診，經詳細評估後，決定接受「達文西單孔膽囊切除術」。整個手術歷時僅約50分鐘，術後僅感輕微不適，隔日便順利出院返家。林女士開心分享，手術傷口完全藏在肚臍裡，幾乎看不見疤痕，恢復速度也比預期快很多！