全膝關節置換 回復行走能力

可是，公營醫院全關節置換術輪候時間相當長，各醫院聯網的輪候時間中位數由15至53周不等。為此港安醫院慈善基金(司徒拔道)推出該資助計劃，為病人盡早接受膝關節置換治療，同時減輕經濟負擔。香港港安醫院─司徒拔道慈善基金項目總監梁瑋莉指出，首階段撥款300萬港元，計劃涵蓋術前檢查及評估、手術及儀器、藥物、標準房間(5日4夜)、住院期間物理治療及術後覆診一次等所需費用。

膝關節炎的高危群組包括長者、關節曾受創傷或長期職業勞損人士。患者早期會發現上落樓梯或走斜坡時膝蓋疼楚，尤其落樓梯特別嚴重。張蔚賢指，初期的膝關節炎患者可透過減重、物理治療、游泳訓練(避免蛙式)或改變生活習慣等控制病情；若有膝關節僵硬、變形，雙腳向內屈曲形成「O形腳」等，就須考慮手術治療，即俗稱的「換骹」。

術後3小時落床

79歲的劉女士，3年間由左膝痛到右膝，今年初身體出現問題，令15分鐘步距都難以應付。雖然1年前已於公立醫院排期，但到今年7月才首次見醫生，及後發現是次資助計劃，於是便參加並接受治療。劉女士表示，「丈夫曾做傳統換骹手術，康復時間長，令我不敢做手術。不過今次手術復原很快，昨天做手術，3小時後已可落床，同日已可行25米。到今日已不用學行架，用四腳杈便可以行走。」

楊先生右邊膝痛多年，期間曾做物理治療、用過止痛藥，現已不能靠這些方法紓緩，惟公立醫院要等到2028年才見醫生，估計4、5年後才可做手術，於是參加資助計劃，希望及早治療。剛做完手術，並矯正了O形腿的楊先生，即時已可用學行架走路。

手術精準創傷小

劉女士及楊先生能夠於短時間落床和行走，是因為香港港安醫院——司徒拔道所用的機械臂輔助全膝關節置換手術，相對傳統關節置術更精準和創傷更小。張蔚賢解釋，「術前會做數碼3D規劃，根據患者情況規劃人工關節假體尺寸和位置；其次是光學定位系統機械臂，能將切骨及植入人工關節的誤差減至1毫米及1度之內，並減少周邊軟組織和韌帶的損傷。創傷減少，患者康復時間自然可以縮短。」