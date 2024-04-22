全身起疹又紅又痕以為生風癩 check完發現係甲狀腺出事？！

30歲小芳因發燒和全身持續5天又癢又紅的疹子，住家附近診所當蕁麻疹(俗稱風癩)治療無效後，被轉診至仁愛長庚合作聯盟醫院急診。皮膚科醫生診察發現，小芳身上多處的皮疹雖然像蕁麻疹，但是卻多了紫斑樣變化，同時也觀察到小芳還有甲狀腺腫大、呼吸急促和心搏過速的症狀。經抽血檢查發現居然有甲狀腺素過高和抗甲狀腺抗體，配合皮膚切片結果後診斷為甲狀腺亢進相關的蕁麻疹性血管炎。

蕁麻疹性血管炎與蕁麻疹不同 易出現疼痛也會留疤 洪翊騰醫生表示，蕁麻疹性血管炎和大家耳熟能詳的蕁麻疹其實為不同皮膚疾病。蕁麻疹儘管會在皮膚的不同部位反覆發作，但同一位置的風疹塊通常24小時內就會消失且不留下痕跡，臨床上則常伴有搔癢或燒灼感；然而蕁麻疹性血管炎因小血管壁發炎破壞，血管內的紅血球滲漏到血管外，因此造成紫斑樣的變化，同一位置皮疹不會在24小時內消退，且常在紅疹消退後會留下深色的發炎後色素沉澱，病人也較常抱怨有疼痛感。

急性期口服和外用類固醇治療為主 嚴重需使用免疫調節藥物 洪翊騰說，發生蕁麻疹性血管炎是因為免疫複合體引發第三型過敏反應造成血管發炎，和屬於第一型過敏反應(又稱為急性過敏反應)的蕁麻疹不同。蕁麻疹性血管炎不同於蕁麻疹以抗組織胺為主要治療藥物，通常還是得在急性期使用口服和外用類固醇，嚴重或是治療頑抗的案例甚至需要免疫調節藥物。某些嚴重蕁麻疹性血管炎可能會有關節炎和腹痛的症狀，且常和其他疾病有相關性，例如：自體免疫疾病(紅斑狼瘡)、感染疾病和甲狀腺疾病。