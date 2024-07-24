全面擊退12大眼退化問題！ Return護目養潤配方 萬寧出位價低至$276/件

電子產品為生活帶來便利，但與此同時亦令眼睛健康因而響起警號。香港人的生活總離不開電子產品，工作時長時間使用電腦；下班時則手機不離手變身低頭族，甚至有不少人因工作需要長時間佩帶隱形眼鏡，久而久之導致雙眼出現乾澀、痕癢、有紅筋等情況。
逾9成用家力證 提升眼睛整體健康狀況
Return護目養潤配方由科研實證，服用1星期即可改善眼睛乾澀及疲勞；服用2星期後，眼乾情況減少50%，雙眼持續水潤；持續服用1個月後，對焦能力提升高達2.5倍，有效保養眼睛健康。超過9成用家親身力證服用Return護目養潤配方後，眼睛整體健康狀況得以提升，眼朦疲勞、眼乾、痕癢、紅筋等不適通通改善。
Return護目養潤配方 3大主要極潤護目成份
針對12大眼退化問題，Return護目養潤配方特別添加黑加侖子多酚獨有的高濃度蘆丁糖甙類花青素 （C3R及D3R），其護眼功效比藍莓更佳，臨床證實能夠提升夜視能力、減少眼肌緊張及預防「近視化」，同時促進血液微循環、淡化黑眼圈。
另一方面，葉黃素和玉米黃素是構成視網膜黃斑區域中的必要色素，有助眼睛抗藍光、減少紫外線對黃斑的損傷。不過人體無法自行製造，必須從食物中攝取。產品採用日本專利Lutemax2020萬壽菊提取物黃金濃度比例10:2的葉黃素及玉米黃素，臨床證實其游離型態微細分子更易被人體吸收，配合高濃度北歐藍莓花青素，有效改善調節機能、減少眼睛疲勞、眼乾及紅筋。
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