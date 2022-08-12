全面檢查 及早揪出婦科病

近年公眾愈來愈關注健康，但女士卻未必有定期接受婦科檢查的習慣。其實很多婦科病症未必有徵狀，而即使出現經痛問題，大部分女士也選擇忍受而忽略及早求醫；又或只會定期做柏氏抹片檢查，未夠全面。 嘉諾撒醫院梁冬陽醫生表示，柏氏抹片即子宮頸細胞檢查，會檢測該部位有否出現病變，及早發現子宮頸癌，「可是子宮頸只是子宮的一部分，不可忽略其他子宮部位都有可能出現問題，如子宮內膜異位症、子宮內膜息肉、子宮纖維瘤、卵巢腫瘤等，而盆腔超聲波檢查便是一個很有效的檢查。」

子宮疾病多樣 盆腔超聲波的功能廣泛，女性懷孕早期可以看到胚胎及胎兒心跳；對於不孕個案亦可檢查卵泡大小、數目，又或找出是否有多囊性卵巢或者輸卵管積水問題。至於婦科疾病，則可揪出以下病症。 子宮內膜息肉：可以沒有症狀，亦有患者出現經期淋漓不淨、月經量變多、經痛、停經後出血問題。大部分為良性，但亦有變成子宮內膜癌風險，如息肉邊緣不整齊，便有可能是癌症。建議手術切除。 子宮纖維瘤：多達三分一女士患上，多數無症狀，但如出現於某些位置或者體積太大，都會引致經血量增加甚至流血不止、腰背痛、影響生育、壓住膀胱或直腸而導致尿頻、小便困難或便秘。若引起症狀建議切除。 卵巢癌：卵巢會長出水瘤，亦可發生癌變，定期超聲波檢查有助及早發現及治療，避免擴散。