全面眼科檢查 及早找出眼疾

都市人常用電腦，不時都會有眼乾、眼痕、眼睛疲倦、分泌物增多等問題，但奧比斯的問卷調查發現，即使出現各種徵狀，很多人也不會去檢查眼睛。今日(10月13日)是「世界視覺日」，香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微，呼籲大眾應定期做全面眼科檢查，預防眼疾。
奧比斯早前作出的眼睛健康調查，得到6,253份回覆，結果發現當中近四成受訪者的眼睛健康屬中度風險，他們最常見有眼睛疲倦、痕癢、乾澀徵狀。李琬微表示，「他們或以為目前視力良好，這些徵狀只是小事，但其實痕癢乾澀可以是乾眼症；分泌物增多可能是眼睛太乾，或者眼敏感；轉動眼睛有閃光或飛蚊，亦有可能是視網膜脫落的先兆。如徵狀頻繁出現，應及早檢查。」
逾半從未全面驗眼
調查同時發現，52%受訪者從未接受過全面眼科檢查，而有檢查過的受訪者中，亦有44%人上一次檢查已是5年前。再分析之下，43%中度風險或以上人士未接受過全面檢查；20至39歲群組接受過全面檢查的比例最低，不足四成。李琬微指出，「除了認知不足外，相信不少人是怕麻煩、以為眼睛會痛、以為散瞳藥水有長遠影響而不去檢查。事實上檢查並不會造成不適，散瞳藥水幾小時後便失效，不會對視力構成影響。建議一般人每2至3年檢查一次，50歲或以上、有家族眼科病史、患有糖尿病或近視逾500度人士，應每年檢查。」
及時發現眼疾
全面眼科檢查有別於配眼鏡的普通檢查，會以不同儀器檢查眼睛，包括先由視光師量度眼壓、角膜厚度及弧度、測試慣性視力、屈光檢查，然後眼科醫生會檢查結膜、角膜、虹膜、晶體及眼底，包括神經線、黃斑點及視網膜。大部分眼疾如白內障、青光眼、黃斑病都可以檢驗得到，定期檢查有助及時發現眼疾，及早治療。
勿捽眼或按摩眼球
不少人對保護眼睛健康存在誤解，調查中有20%人以為捽眼可紓緩眼睛疲勞，多達53%人認為經常按摩眼球有用。李琬微提醒，常捽眼或會令角膜弧度不規則，令散光加深，甚至形成錐形角膜；如深近視人士做眼球按摩，則有可能引起玻璃體剝離。「正確保養眼睛，除定期驗眼外，平時外出要戴太陽眼鏡阻擋紫外線，避免白內障、翼狀胬肉等問題；戒煙可保持晶體狀態；控制三高減慢退化，尤其糖尿病人士更應小心糖尿眼；可多吃深綠色蔬菜及魚油攝取Omega 3，有助預防乾眼症；攝取葉黃素及玉米黃質亦有助黃斑點健康。」
個案分享：
從事會計的阿威，約有200度近視，每天平均有8小時對住電腦，未到中午已會多次捽眼紓緩疲勞。他從來沒有做全面眼科檢查，因本身怕戴隱形眼鏡，聽說檢查要滴藥水，又要照眼底，以為會很痛。於是次調查中他屬中度風險，並受到奧比斯邀請做眼科檢查。檢查約半小時完成，過程完全沒有不適感，眼睛亦健康正常，醫生著他平時要多望遠事物休息，以及多眨眼避免眼乾。