全面眼科檢查 及早找出眼疾

都市人常用電腦，不時都會有眼乾、眼痕、眼睛疲倦、分泌物增多等問題，但奧比斯的問卷調查發現，即使出現各種徵狀，很多人也不會去檢查眼睛。今日(10月13日)是「世界視覺日」，香港眼科學會副會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微，呼籲大眾應定期做全面眼科檢查，預防眼疾。

奧比斯早前作出的眼睛健康調查，得到6,253份回覆，結果發現當中近四成受訪者的眼睛健康屬中度風險，他們最常見有眼睛疲倦、痕癢、乾澀徵狀。李琬微表示，「他們或以為目前視力良好，這些徵狀只是小事，但其實痕癢乾澀可以是乾眼症；分泌物增多可能是眼睛太乾，或者眼敏感；轉動眼睛有閃光或飛蚊，亦有可能是視網膜脫落的先兆。如徵狀頻繁出現，應及早檢查。」

逾半從未全面驗眼

調查同時發現，52%受訪者從未接受過全面眼科檢查，而有檢查過的受訪者中，亦有44%人上一次檢查已是5年前。再分析之下，43%中度風險或以上人士未接受過全面檢查；20至39歲群組接受過全面檢查的比例最低，不足四成。李琬微指出，「除了認知不足外，相信不少人是怕麻煩、以為眼睛會痛、以為散瞳藥水有長遠影響而不去檢查。事實上檢查並不會造成不適，散瞳藥水幾小時後便失效，不會對視力構成影響。建議一般人每2至3年檢查一次，50歲或以上、有家族眼科病史、患有糖尿病或近視逾500度人士，應每年檢查。」