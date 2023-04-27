全面血糖監測 支援年輕糖尿病患

過往談及糖尿病，一般會較著重年長患者，而事實上年輕人士一型及二型糖尿病的發病率都有上升趨勢，他們在控病和生活上有更大挑戰。有見及此，兒童糖尿協會推出「賽馬會年輕糖尿支援計劃」，為年輕患者提供全面支援。

一型糖尿病是先天免疫系統問題引致，而二型糖尿病則與胰島素分泌不足或出現抗阻有關；近年研究發現，無論一型還是二型糖尿病，20歲以下的發病率都有所上升。中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌糖尿病科主任(學術事務)馬青雲教授指，「值得留意的是，早發性糖尿病患者到60歲時，住院率、心臟病及腎病風險都以倍數上升。」

低血糖可致昏迷

糖尿病的併發症，除長期的心臟、腎臟問題，還有因血糖忽然飆高而導致酮酸中毒，以及血糖跌得太低而出現手軟腳軟、肚餓、無意識行為，甚至昏迷，都可引致嚴重後果。這些情況較多出現於一型糖尿病人身上，其血糖控制尤其重要，一般每天要注射4針或以上胰島素，以及檢測4至8次血糖幫助控病。糖尿科專科護士魯潔敏指出，「部分患者或怕低血糖徵狀影響工作，寧願自行減少注射胰島素，令血糖難以控制。」其中連續血糖監測儀(CGM)有助他們長時間監測和控制血糖。