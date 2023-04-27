全面血糖監測 支援年輕糖尿病患

過往談及糖尿病，一般會較著重年長患者，而事實上年輕人士一型及二型糖尿病的發病率都有上升趨勢，他們在控病和生活上有更大挑戰。有見及此，兒童糖尿協會推出「賽馬會年輕糖尿支援計劃」，為年輕患者提供全面支援。
一型糖尿病是先天免疫系統問題引致，而二型糖尿病則與胰島素分泌不足或出現抗阻有關；近年研究發現，無論一型還是二型糖尿病，20歲以下的發病率都有所上升。中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌糖尿病科主任(學術事務)馬青雲教授指，「值得留意的是，早發性糖尿病患者到60歲時，住院率、心臟病及腎病風險都以倍數上升。」
低血糖可致昏迷
糖尿病的併發症，除長期的心臟、腎臟問題，還有因血糖忽然飆高而導致酮酸中毒，以及血糖跌得太低而出現手軟腳軟、肚餓、無意識行為，甚至昏迷，都可引致嚴重後果。這些情況較多出現於一型糖尿病人身上，其血糖控制尤其重要，一般每天要注射4針或以上胰島素，以及檢測4至8次血糖幫助控病。糖尿科專科護士魯潔敏指出，「部分患者或怕低血糖徵狀影響工作，寧願自行減少注射胰島素，令血糖難以控制。」其中連續血糖監測儀(CGM)有助他們長時間監測和控制血糖。
長期連續監測血糖
CGM檢測皮下組織間液血糖值，能夠減低患者「篤手指」檢測血糖的痛楚之外，亦因為長期連續監測血糖，可提供血糖升跌的趨勢，讓患者可以及時用藥或者補充糖分。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授周怡君醫生續指，「患者因此可減少低血糖的憂慮和心理負擔，幫助患者計劃生活，也有助提升用藥依從性。另外，CGM連接手機之後，可將血糖數據上載至雲端，醫護人員便可透過數據更清楚知道患者的狀況，並調整治療策略。」惟CGM費用較昂貴，每月要花千多至三千港元，令不少患者卻步。
或可減醫療開支
兒童糖尿協會就為本港2至30歲的糖尿病患者推出「賽馬會年輕糖尿支援計劃」，提供兩年用量的CGM；主席鄭馮亮琪指，「計劃將舉辦糖尿病教育支援活動如講座等，提升患者及照顧者對疾病的認知，改善病情管理。」中大團隊亦會向參加者收集數據，分析CGM能否改善患者的病情管理及生活質素；另會研究CGM的成本效益，能否減少患者住院、出現嚴重併發症的醫療開支。
晚上有覺好瞓
參與計劃的丁先生，其3歲女兒是一型糖尿病患者，初確診時他需要暫停工作，全力照顧女兒，加上重新學習營養知識，感到壓力很大，亦要經常幫女兒測血糖、注射胰島素。因擔心女兒睡覺期間血糖低而昏迷，每晚半夜都要起床為她篤手指。現時轉用CGM，丁先生能夠監察血糖趨勢，有需要時就「遙控」家傭處理血糖過高或過低情況，亦因為CGM有血糖低的警示功能，晚上有覺好瞓。