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健康
2025-05-24 11:30:00

兩個運動 改善上背體態

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兩個運動 改善上背體態

兩個運動 改善上背體態

玩電話、用電腦、生活緊張等，都容易讓我們出現寒背、「烏龜頸」等不正常體姿問題，甚至出現頸梗膊痛。常見應對方法如肩頸的伸展、收下巴運動等，但可能未必針對到最核心問題，如果你也是做完上述運動無甚效果，不如試試以下針對胸椎的運動，改善體態。

伸展胸椎 穩定脊椎

YouTube頻道Precision Movement就烏龜頸問題推介了兩個胸椎運動，首先是瑜伽波Snow Angel，打開身體前方比較繃緊的肌肉，增加胸椎的靈活性；之後可以做瑜伽波胸椎伸展動作，訓練胸椎上的多裂肌，為脊椎兩旁的細小肌肉，用於穩定脊椎，重新啟動它之後，就可以輕鬆保持良好體態一整天。每天都做這兩個練練習，24周之後就會有好轉。

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瑜伽波Snow Angel

瑜伽波Snow Angel

瑜伽波Snow Angel

  1. 先躺上瑜伽波上，承托著肩頸和頭部，臀部離地，雙腳支撐身體。
  2. 雙腳稍撐一腳掌長度，讓胸椎也落在瑜伽波上，打開胸椎，但勿讓頭部完全懸空。
  3. 維持身體在這位置，做Snow Angel動作，即雙臂由身體兩旁往外往上打開，到頭頂靠攏，然後反方向回到身體兩旁。
  4. 15Snow Angel，期間同時深呼吸，也可讓身體在瑜伽波上稍微前後滾動，打開胸椎的不同位置。
瑜伽波胸椎伸展

瑜伽波胸椎伸展

瑜伽波胸椎伸展

  1. 趴在瑜伽波上，雙膝著地，些微盆骨後傾姿勢，譲胸部、小腹到大腿都緊貼瑜伽波，手肘彎曲手掌地，眼望前方。
  2. 雙手離地抱住瑜伽波，讓脊椎旁的多裂肌發力，提起胸椎直背部成一直線，此時視線往地面垂直往下位置。
  3. 維持10秒，然後慢慢放鬆上背，俯伏於瑜伽波上，眼望前方。
  4. 24組。然後可以稍稍移動瑜伽波12吋，重複動作，以訓練不同胸椎位置的多裂肌。
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