兩個運動 改善上背體態

玩電話、用電腦、生活緊張等，都容易讓我們出現寒背、「烏龜頸」等不正常體姿問題，甚至出現頸梗膊痛。常見應對方法如肩頸的伸展、收下巴運動等，但可能未必針對到最核心問題，如果你也是做完上述運動無甚效果，不如試試以下針對胸椎的運動，改善體態。

伸展胸椎 穩定脊椎

YouTube頻道Precision Movement就烏龜頸問題推介了兩個胸椎運動，首先是瑜伽波Snow Angel，打開身體前方比較繃緊的肌肉，增加胸椎的靈活性；之後可以做瑜伽波胸椎伸展動作，訓練胸椎上的多裂肌，為脊椎兩旁的細小肌肉，用於穩定脊椎，重新啟動它之後，就可以輕鬆保持良好體態一整天。每天都做這兩個練練習，2至4周之後就會有好轉。