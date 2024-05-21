兩成兒童與婦女飽受尿失禁困擾 醫籲：正視並早期及時治療

兒童與婦女都有兩成左右受尿失禁困擾，尤其生產過後發生尿失禁的比例可以高達四成，但這些受尿失禁困擾者中卻只有兩成的人出來就醫。

孩子尿床受遺傳影響 常被忽略治療 每個孩子都有尿床的經驗，多數家長也認為尿床是正常現象，會隨著年紀的增長自動痊愈，因而忽略尿床及早治療的重要，導致現今兒童尿失禁就醫率不到兩成。 隨著大腦的控制能力日趨成熟，孩子持續尿床卻延誤治療，即有可能造成長期的自卑感、焦慮、被欺凌等心理壓力及人際困境。兒童尿失禁最常見的現象為尿床，也叫「夜間遺尿症」，根據國外研究顯示，尿床會受遺傳影響。

尿床常見 3 大原因 視情況對症下藥 台北慈濟醫院小兒泌尿專家楊緒棣副院長表示，「夜間多尿」、「膀胱過小」以及「大腦覺醒中樞不敏感」是造成尿床的三大原因，孩子就醫後通常會先請家長透過小便日記做紀錄，藉由觀察孩童每天喝水量、喝水時間、排尿量、排尿時間來評估小便製造量和膀胱功能，視情況安排檢查並針對不同原因進行藥物治療。