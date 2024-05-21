兩成兒童與婦女飽受尿失禁困擾 醫籲：正視並早期及時治療

兒童與婦女都有兩成左右受尿失禁困擾，尤其生產過後發生尿失禁的比例可以高達四成，但這些受尿失禁困擾者中卻只有兩成的人出來就醫。
孩子尿床受遺傳影響 常被忽略治療
每個孩子都有尿床的經驗，多數家長也認為尿床是正常現象，會隨著年紀的增長自動痊愈，因而忽略尿床及早治療的重要，導致現今兒童尿失禁就醫率不到兩成。
隨著大腦的控制能力日趨成熟，孩子持續尿床卻延誤治療，即有可能造成長期的自卑感、焦慮、被欺凌等心理壓力及人際困境。兒童尿失禁最常見的現象為尿床，也叫「夜間遺尿症」，根據國外研究顯示，尿床會受遺傳影響。
尿床常見3大原因 視情況對症下藥
台北慈濟醫院小兒泌尿專家楊緒棣副院長表示，「夜間多尿」、「膀胱過小」以及「大腦覺醒中樞不敏感」是造成尿床的三大原因，孩子就醫後通常會先請家長透過小便日記做紀錄，藉由觀察孩童每天喝水量、喝水時間、排尿量、排尿時間來評估小便製造量和膀胱功能，視情況安排檢查並針對不同原因進行藥物治療。
女性應力性尿失禁 這樣治療獲改善
至於女性尿失禁，無論是哪個年齡層都有20%的人因此困擾，生產之後更有多達四成的女性會出現產後應力性尿失禁，造成生活上很大的困擾。若能早期診治，泌尿道感染的情況就有機會得到立即的改善；且約有七八成的人可以透過產後減重與凱格爾運動等骨盆肌肉的復健得到改善。
其他新的保守性治療如磁波椅刺激骨盆肌肉、陰道雷射等也有相當的治療效果。楊緒棣副院長指出，保守治療半年以上仍然有嚴重尿失禁者，可以透過各式手術協助改善，讓每一位母親乾爽一生。
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