兩數值判別慢性腎臟病前兆　及早發現可避免洗腎

一名30多歲的年輕女性，在健康檢查時發現尿中白蛋白尿/肌酸酐比值(UACR)數值超過30mg/g且伴隨血尿症狀，但她自認症狀不影響生活，加上誤以為吃藥會讓腎功能更加惡化，當時並未依循醫師叮囑回診追蹤，不料短短一年不到，她就因為呼吸困難而被送往急診，確診為末期腎臟病，需要長期接受洗腎治療。臺中榮民總醫院腎臟科蔡尚峰醫師坦言，若這名病人如果能在慢性腎臟病的早期階段被診斷並及早接受適切治療，其實大有機會可以避免洗腎的命運。

健康檢查兩指標幫助及早辨別慢性腎臟病

許多民眾常誤將吃藥與洗腎畫上等號，根據國健署調查報告顯示，分別有6成年輕族群與4成高齡族群認為吃藥會傷腎，顯見腎臟疾病正確認知的推廣還有待努力 。蔡尚峰醫師表示，藥物造成腎臟損傷的狀況，通常是長期服用來路不明的草藥，或是止痛藥等藥物的濫用。

要做到避免洗腎，應該從早期的慢性腎臟病防治積極著手；然而，由於慢性腎臟病早期沒有症狀，等到出現明顯症狀才就醫時，腎功能往往已經有相當程度的損傷，治療效果也大打折扣。建議三高(高血糖、高血壓、高血脂)、65歲以上年長者、長期服用來路不明的藥物或者草藥等慢性腎臟病的高風險族群，應該更加警覺自身腎臟健康。

你可曾仔細看過自己的健康報告？其實從報告數值就可以看出慢性腎臟病的端倪！蔡尚峰醫師提到，民眾可以搭配國際腎臟醫學會推出的慢性腎臟病風險分級表，依據健康檢查中的「腎絲球過濾率（eGFR）」與「尿中白蛋白尿／肌酸酐比值（UACR）」兩數值做比對， eGFR可以用百分比的概念解讀，健康的腎臟為100分，通常eGFR 60分時會開始出現症狀，而洗腎患者eGFR分數通常只剩10到15分；而UACR小於30mg/g是正常數值，30mg/g到300mg/g為微量白蛋白尿，大於300mg/g則為巨量白蛋白尿。若發現數值異常，可依據低風險的綠燈到極高風險的紅燈，與醫師討論並安排對應的腎功能追蹤與治療方案。