八成胃癌與「幽門桿菌」有關！3族群風險高 5招保胃遠離威脅

胃癌是本港十大癌症之一，根據香港癌症資料統計中心2021年統計，胃癌的發病數字、死亡人數都位居第六位。約有八至九成的胃癌患者是幽門螺旋桿菌感染所致，透過「保『胃』5招」從生活做起，有助減少幽門螺旋桿菌感染的機率，進而降低胃癌的發生。

誰是胃癌高風險族群？如何檢查有無幽門桿菌？ 若想知道自己是否感染幽門螺旋桿菌，除了透過胃鏡檢查外，其實也可以透過碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢查、血清學抽血檢查等方式，進行胃幽門螺旋桿菌篩檢，研究指出以下人士屬於胃癌高風險族群，為優先篩檢的建議對象： 直系親屬有胃癌病史者

50 歲以上人士

居住於胃癌高發生率地區的人士 若檢測結果為陽性，應前往消化專科就醫，由醫生評估接受除菌治療，降低胃癌的發生機率。

5 招保「胃」遠離胃癌威脅 感染幽門螺旋桿菌會增加罹患胃癌的風險，若要遠離胃癌威脅，必須從生活做起，透過以下5招保「胃」，減少胃癌風險： 健康飲食：飲食可多攝取新鮮蔬果，少吃醃製、煙燻食品及生食等。 良好飲食習慣：養成公筷習慣，避免共杯、共食。 規律運動：每周至少運動 3 次、每次至少 20 分鐘、每分鐘心跳達最大心跳率 60% 以上 ( 最大心跳率計算方法：預估最大心跳率＝ 220 －年齡 ) ，運動過程感覺有稍微流汗並自覺有點喘又不會太喘。 遠離煙酒：戒煙、減少飲酒，以維持健康。 及時檢查：如果有腸胃不適症狀應及早就醫，而有胃癌家族史的人，更應定期接受檢查。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】