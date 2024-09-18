八旬婆婆食藥誤食包裝「食道潰瘍」！醫揭「1習慣」惹禍

若長輩視力較不好，吞藥當下不專心，一時沒察覺，就可能會不小心將藥物及鋁箔包裝一併吞入。

一名84歲蔡婆婆日前吞藥時，不小心把藥丸連同其鋁箔包裝一起吞下肚，結果食道被尖銳鋁箔片哽住，造成食道潰瘍。所幸透過內窺鏡順利取出異物，治療後恢復情況良好。

衛生福利部南投醫院肝膽腸胃科醫生黃耀光表示，部分人為了分裝方便，會使用剪刀將排裝的藥丸剪成一個一個小方塊的形狀，但這樣其實會增加誤食的風險。上述患者婆婆向醫生表示自己的喉嚨痛了一個禮拜，且總是卡卡的，有明顯異物感，經問診下，得知阿嬤有使用剪刀切割藥物的習慣，因為藥品的包裝材質較硬，被切割後邊緣較鋒利，懷疑老人家不慎連同包裝誤食而卡住。透過內窺鏡檢查發現藥丸的鋁箔片包裝就卡在食道上，安排住院以胃鏡取出異物並且藥物治療，治療食道潰瘍及預防感染。

誤吞異物或須以胃鏡取出並且藥物治療，治療食道潰瘍及預防感染。

誤食異物大多可自然排出 未處置恐致生命危險

黃耀光指出，常見誤食的異物有魚刺、雞骨頭或假牙，大部分的異物會自然排出，但小部分尺寸較大或較尖銳的異物可能會導致食道黏膜受傷甚至穿孔。穿孔可能引發縱膈腔炎或造成食道——氣管廔管或刺穿主動脈形成主動脈——食道廔管，未即時處置可能會有生命危險。

黃耀光提醒，若長輩視力較不好，吞藥當下不專心，一時沒察覺，就可能會不小心將藥物及鋁箔包裝一併吞入。為了保障用藥安全性，高齡者或年幼孩子仍建議由身邊的親友多加關心與協助。

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