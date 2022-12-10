八旬翁確診肺癌四期腦轉移 標靶治療突破限制 4年半仍控制良好

吳伯伯與醫師討論後，改以第三代標靶藥物治療，2個月後追蹤，腦部明顯腫瘤變小，到今年已83歲的吳伯伯，病情控制良好，生活也都能自理。

4年半前，78歲的吳伯伯因呼吸困難就醫，診斷肺癌第四期，剛開始在某醫院以第一代標靶藥物治療，2個月後雖然胸水減少、呼吸改善，在轉診時蕭吉晃醫師發覺單側腳步無力惡化，確認是癌細胞轉移至腦部，造成類似中風症狀。吳伯伯與醫師討論後，改以第三代標靶藥物治療，2個月後追蹤，腦部明顯腫瘤變小，到今年已83歲的吳伯伯，病情控制良好，生活也都能自理。

肺腺癌確診多晚期 惡化快、死亡率高

大多數肺腺癌的發病初期症狀不明顯，一旦出現症狀就醫診斷時，通常已是第三或第四期，因轉移速度快，死亡率偏高。亞東紀念醫院腫瘤科暨血液科蕭吉晃醫師指出，腫瘤會侵犯多處重要器官，尤其會轉移到腦部及骨頭，出現腦轉移後快速惡化，此時日常生活功能喪失、認知退化等症狀。且根據研究顯示，基因突變(EGFR陽性)的肺癌出現腦轉移的比例又高出許多，5年內可高達四成左右。