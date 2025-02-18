八旬老師無煙無酒竟罹舌癌 組織重建保留口語功能

八十歲的張先生一向身體健康，不煙不酒，但日前發現左側鑲的假牙旁邊舌頭有個潰瘍，因為不痛所以沒特別在意。潰瘍幾個月未痊愈，在他院活組織檢查未發現異狀，直到前往台北慈濟醫院耳鼻喉科，醫生發現潰瘍已達兩公分大，替他做了大範圍切除化驗，確定是鱗狀上皮細胞癌的舌癌。

煙酒易刺激引發口腔癌 口腔假牙摩擦也是可能原因 舌癌是口腔癌的一種，而口腔癌中有90%是鱗狀上皮細胞癌，且多為黏膜經慢性刺激造成病變。造成黏膜病變的原因不外乎是煙、酒等外界刺激，但有部分情況是口腔假牙或異物長期摩擦所導致。 中壯年男性是口腔癌的好發族群，蔡祐任醫生指出，口腔癌症的初期症狀除了口腔內生成腫瘤外，病灶也可能是無痛、遲遲未痊愈的潰瘍，因為不會痛而可能被病人忽略，其他則是當癌細胞侵犯到口腔肌肉，致使嘴巴無法張合、舌頭無法靈活運用，導致咬字不清的情況，也是警號之一。

癌細胞近端轉移前可手術移除 需審慎評估切除後口語功能 一般而言，癌細胞在未轉移的情況下，是可以靠手術切除的。以口腔癌來說，若近端轉移到頸部淋巴結，還可以靠手術切除，但若是遠端轉移到其他器官，就需要進行化療、電療等系統性治療，不適合做手術。 蔡祐任醫生說明，舌頭功能多，吞嚥說話都得仰賴舌頭的肌肉群，要是手術切除範圍在1/3以內，就不會影響口語功能，但超過1/3將會影響構音，甚至影響吞嚥造成嗆咳，甚至在術後出現併發症，因此手術前的評估相當重要。

癌細胞近端轉移前可手術移除 需審慎評估切除後口語功能 一般而言，癌細胞在未轉移的情況下，是可以靠手術切除的。以口腔癌來說，若近端轉移到頸部淋巴結，還可以靠手術切除，但若是遠端轉移到其他器官，就需要進行化療、電療等系統性治療，不適合做手術。 蔡祐任醫生說明，舌頭功能多，吞嚥說話都得仰賴舌頭的肌肉群，要是手術切除範圍在1/3以內，就不會影響口語功能，但超過1/3將會影響構音，甚至影響吞嚥造成嗆咳，甚至在術後出現併發症，因此手術前的評估相當重要。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】