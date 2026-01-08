八旬長者罹患罕見「類澱粉沉積症」 微創導管手術成功改善病況

「微創導管二尖瓣夾合術」是一項經導管進行的微創技術，透過股靜脈進入心臟，並在超音波引導下以特殊夾具夾合二尖瓣，降低倒流量。

八十多歲的長者，因罹患罕見的「類澱粉沉積症」，導致心臟肥厚與功能衰竭，並合併嚴重的二尖瓣倒流。病人長期反覆住院，出現明顯喘促與心包膜積水等症狀。大林慈濟醫院心臟內科簡振宇醫生指出，心臟類澱粉沉積症是一種浸潤性心肌病變，會導致心臟結構損壞，並影響其功能，為罕見疾病，但症狀沒有特異性，診斷不易，以往沒有藥物可以治療，不受重視，且預後不佳，所幸如今已有新藥可以治療。

高齡手術風險高 改採微創導管治療

簡振宇醫生說明，由於患者體力虛弱，傳統開胸手術風險過高，加上本身又患有類澱粉沉著心肌病變，即使進行藥物治療，仍是預後不佳的疾病。醫療團隊轉而評估採用經導管方式處理倒流問題。經與家屬討論後，家屬同意嘗試自費「微創導管二尖瓣夾合術」，術前沙盤推演與縝密的規劃，團隊合作順利完成高難度經導管二尖瓣夾合術。

微創導管二尖瓣夾合術 不需開胸、不須讓心臟停跳

「微創導管二尖瓣夾合術」是一項經導管進行的微創技術，透過股靜脈進入心臟，並在超聲波引導下以特殊夾具夾合二尖瓣，降低倒流量。簡振宇醫生表示，這項技術最大的優勢在於不需開胸、不須讓心臟停跳，能讓高齡或高風險病人接受更安全的治療選擇。