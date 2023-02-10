八段錦｜新年由早到晚煲劇全身痠痛！中醫4招舒筋活血

許多人新年窩在家看電視影集、用平版電腦追劇、手機玩手遊、甚至與親戚朋友徹夜大戰方城，結果全身痠痛。中醫師表示，長時間固定一個姿勢久坐，或維持同一個動作，全身的關節與肌肉緊縮會讓循環變差，原本身體有痠痛的地方再次被引發，而產生不舒服症狀。
十分鐘完成伸展 四招改善內臟血液循環
臺中慈濟醫院中醫部醫師伍崇弘推薦以《八段錦》功法活動，因為招式動作柔和，男女老幼各年齡層都可操作，不僅肢體與軀幹可以充分伸展，也能改善內臟血液循環，並挑選了四招，讓大家在短暫的休息十分鐘內可以完成伸展：
一、雙手托天理三焦
雙腳站立與肩同寬，兩手往上伸，縱向全面伸展身體，可以拉伸腹側肌群，拉大臟器空間，改善血液循環，降低心臟負荷，也能幫助消化，對胃食道逆流的人也有幫助。
二、左右開弓似射雕
透過左右兩邊拉弓的動作，拉開擠壓區域，放鬆受壓迫的神經與血管，改善手麻。手部內側有肺經、心經與心包經三條經絡，左右開弓似射雕比「七」的動作，恰巧可以伸展這三條經絡，進而放鬆三條經絡通過的心、肺、肝、脾、胃。
三、調理脾胃需單舉
招式類似「雙手托天理三焦」，不同的是一手上舉、一手下撐，是一種斜向伸展，可說是「雙手托天理三焦」的加強版，對伸展肝與脾、胃相當有效，新年期間吃太多、喝太飽，肚子很脹也可用「調理脾胃需單舉」化解。
四、攥拳怒目增氣力
招式打法是眼睛注視正前方，單手出拳同時喊一聲「喝！」眼睛專注注視正前方再放鬆後，就能夠放鬆眼睛肌群，可緩解追劇、玩手遊眼睛肌群的緊繃；肝主疏瀉，肝氣疏瀉效果好，其他內臟的循環效果也會跟著變好，身體也會變得更輕鬆。
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