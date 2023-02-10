八段錦｜新年由早到晚煲劇全身痠痛！中醫4招舒筋活血

許多人新年窩在家看電視影集、用平版電腦追劇、手機玩手遊、甚至與親戚朋友徹夜大戰方城，結果全身痠痛。中醫師表示，長時間固定一個姿勢久坐，或維持同一個動作，全身的關節與肌肉緊縮會讓循環變差，原本身體有痠痛的地方再次被引發，而產生不舒服症狀。

十分鐘完成伸展 四招改善內臟血液循環

臺中慈濟醫院中醫部醫師伍崇弘推薦以《八段錦》功法活動，因為招式動作柔和，男女老幼各年齡層都可操作，不僅肢體與軀幹可以充分伸展，也能改善內臟血液循環，並挑選了四招，讓大家在短暫的休息十分鐘內可以完成伸展：