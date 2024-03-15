六成港人失眠 憂安眠藥副作用不求醫

港人的失眠問題一直很常見，近日有調查顯示，有六成人曾出現失眠症狀，逾半人更指症狀每周至少出現兩次，情況令人擔憂。香港精神健康動力基金會副主席曹國柱醫生表示，失眠的原因很多時和工作、睡前習慣、壓力及拖延就寢時間有關。

失眠只限入睡困難？

香港精神健康動力基金早前透過網上問卷訪問224人。結果發現，有53%受訪者指每周至少出現2次或以上失眠症狀，更有兩成人每日都出現症狀，有53%認為自己現階段有失眠問題。大部分人以為失眠只限於入睡困難，但其實睡不飽、難以維持睡眠、太早睡醒及入睡困難均屬於失眠的一種。

睡前習慣也是導致失眠的原因之一，調查發現，最多受訪者在睡前會看手機或平板電腦，共185則回應，香港精神健康動力基金會榮譽外務秘書李靖國醫生指，電子產品會釋出藍光，刺激大腦，導致影響睡眠。

失眠更嚴重影響他們的日常生活，其中以白天疲倦、想睡為最嚴重，有98則回應，其次為煩躁、憂鬱或焦慮(70則回應)和無法專注及學習(68則回應)。有29%受訪者曾服用安眠藥來改善失眠問題，另有61%因擔心安眠藥副作用而拒絕求醫。

曹國柱續指，衡量睡眠品質不只看時間，亦包括睡眠潛伏期(即入睡所需時間)、睡眠效率、半夜起身次數及睡眠階段。世界衛生組織對失眠的定義，一，難以入睡，難以維持睡眠狀態，睡眠質素差；二，睡眠問題每星期至少三次，至少持續一個月；三，日與夜也想著睡眠問題所帶來的影響；四，睡眠問題令患者有明顯困擾及影響其日常生活。

睡眠不足原因

導致睡眠不足的原因包括就寢時間拖延症、工作需求、輪班工作、健康問題及物質、睡眠障礙及睡眠環境。而失眠的高危一族包括沒有固定起床時間、「夜貓」、長期處於緊張狀態、患有其他睡眠障礙、女性及長者等。曹國柱指，睡眠主要可區分為快速動眼睡眠及非快速動眼睡眠，每個階段均有其獨特作用，「快速動眼睡眠幫助個人整合日間資訊，強化記憶功能及協調學習能力；非快速動眼睡眠則用作修復細胞，令身體獲得足夠休息，及消除身體的疲勞感」。曹國柱指睡眠非常重要，不應逃避，強調只有擁有良好睡眠，才可有健康身心，及保持在最佳狀態。