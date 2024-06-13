六成港人自評高幸福感 相處互動比物質重要

疫情3年間改變不少家庭的生活模式，為更了解港人疫後對家庭幸福感的看法，有團體早前進行了一個疫後全港家庭幸福感指數調查，結果發現，有近六成受訪者自評家庭幸福感指數為高，大部分人也認為相處互動及關懷比起物質更有效提升幸福感。

訪問逾 4,500人

「馬會智家樂計劃」在香港大學李嘉誠醫學院護理學院的團隊於去年7至8月委託香港民意研究所以網上問卷訪問逾4,500名本港居民，結果發現，有58%受訪者認為家庭幸福感指數有7至10分，其中其中比率較高的群組包括女性(60.4%)、年長人士(64.2%)、受過專上教育(63%)、家庭月收入6萬元或以上(73.7%)。