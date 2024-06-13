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健康
2024-06-13 17:30:00

六成港人自評高幸福感 相處互動比物質重要

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六成港人自評高幸福感 相處互動比物質重要

六成港人自評高幸福感 相處互動比物質重要

疫情3年間改變不少家庭的生活模式，為更了解港人疫後對家庭幸福感的看法，有團體早前進行了一個疫後全港家庭幸福感指數調查，結果發現，有近六成受訪者自評家庭幸福感指數為高，大部分人也認為相處互動及關懷比起物質更有效提升幸福感。

 

訪問逾4,500人

「馬會智家樂計劃」在香港大學李嘉誠醫學院護理學院的團隊於去年7至8月委託香港民意研究所以網上問卷訪問逾4,500名本港居民，結果發現，有58%受訪者認為家庭幸福感指數有7至10分，其中其中比率較高的群組包括女性(60.4%)、年長人士(64.2%)、受過專上教育(63%)、家庭月收入6萬元或以上(73.7%)。

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相處互動更重要

大部分受訪者均認為相處互動及關懷是構成幸福的重要元素，最多是與家人互動，包括和家人一起玩樂(79.8%)、讚賞家人(75.7%)、陪伴家人(67.3%)，另外與家人進行互動活動方面，選擇8項或以上的人有86.6%

「馬會智家樂計劃」項目首席調查研究員、香港大學護理學院教授王文炳指，了解家庭幸福感可更有效地支援社智大眾，建立更健康、快樂、和諧的家庭生活。

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六成港人自評高幸福感 相處互動比物質重要

「馬會智家樂計劃」項目首席調查研究員、香港大學護理學院教授王文炳。

提升家庭幸福感的實用建議：

  • 提高與家人的溝通質素和頻率。

  • 家人的相處互動及關懷，比給予物質更有效提高家庭幸福感。多與家人共度歡樂時光，例如：與家人一起玩樂、讚賞家人或陪伴家人，與家人有越多元化的互動越好。
  • 用資訊科技加強家庭連結，加強並充分利用資訊科技進行的線上家庭服務。
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